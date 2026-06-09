Загадкова холодна пляма в океані назавжди змінить життя у Європі: чого чекати людям

Тривалий час учені не могли пояснити появу загадкової холодної плями в Атлантичному океані, але тепер вважають, що вона безпосередньо впливає на клімат у Європі.

Десятиліттями вчені твердять про те, що Земля стає теплішою буквально з кожним роком. Наука про зміну клімату складна, але з кожним роком нам вдається дізнатися трохи про те, що відбувається з кліматом планети, пише Metro.

Однією з найбільших кліматичних загадок планети є загадкова холодна пляма, виявлена в Атлантичному океані недалеко від Гренландії. Належним чином появу цієї аномалії ніхто так і не зміг пояснити, але вчені назвали її "діркою потепління", яка являє собою велику ділянку Північної Атлантики, що охолола на цілих 1°C за останні кілька десятиліть.

Тепер, у новому дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Research Letters, вчені дійшли висновку, що за цією аномалією стоїть Атлантична меридіональна циркуляція, що перекидає (AMOC). Відомо, що AMOC переносить теплі солоні поверхневі води з тропіків у Північну Атлантику, де вони охолоджуються і опускаються в океан.

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Відомо, що цей океанічний конвеєр впливає на погоду по всій земній кулі, а тому будь-які зміни в роботі циклу можуть мати каскадні наслідки для всього світу. Тепер учені вважають, що вагомі зміни в роботі AMOC відбуваються вже зараз.

Зазначимо, що уповільнення головної артерії планети, AMOC, не є відкриттям, але вчені так і не змогли дійти єдиної думки щодо причин цього явища. Атлантичні течії підживлюються вітром, солоністю і теплом, а тому деякі експерти вважають, що ця "холодна пляма" утворюється сильними вітрами, здатними посилювати випаровування, видаляючи тепло від океану.

За словами провідної авторки дослідження, кліматологині з Каліфорнійського університету в Ріверсайді Вей Лю, вони виявили, що глибина холодної краплі становить 1000 метрів — простими словами, океан, імовірно, є основним фактором.

Під час дослідження вчені проаналізували дані за 20 років і змогли заглибитися у вивчення більш ранніх періодів, проаналізувавши метеорологічні спостереження, зроблені за допомогою суден і супутників, що називається кліматичним реаналізом. Дані також вказують, що втрата тепла з поверхні океану в цьому районі зменшилася з 1955 року.

Утім, учені визнають, що виключати альтернативні причини утворення холодної плями посеред Атлантики також не варто.

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