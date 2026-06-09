Підвищення рівня моря небезпечно прискорюється: основну причину цього процесу ігнорували роками
У новому дослідженні вчені ретельно переглянули отримані раніше наукові дані і виявили, що темпи підвищення рівня моря прискорюються. Основною причиною є зовсім не те, про що ми думали.
Десятиліттями танення льодовиків і скорочення льодовикових щитів вважалися головними факторами, що сприяють поступовому підвищенню рівня моря. Однак у новому дослідженні вчені виявили, що причина може бути зовсім іншою, пише Science Alert.
Тепер дослідники стверджують, що саме повільне і стійке розширення земних океанів часто залишається непоміченим, але є основною причиною підвищення рівня моря в усьому світі. У міру того, як вода в океані нагрівається в просторі — процес, відомий як теплове розширення — займаючи все більше простору.
Новий аналіз був проведений міжнародною групою вчених і допомагає розв'язати деякі невідповідності, що спостерігалися в попередніх аналізах рівня моря, де основними факторами вважали танення льоду і потепління океанів.
За словами співавтора дослідження, інженера-механіка Джона Абрахама з Університету Святого Фоми в США, протягом багатьох років існував прикрий розрив між спостереженнями і прогнозами в моделях. Тепер нова робота вчених показує, що за допомогою більш досконалих приладів, процесів та інтелектуального аналізу цю прогалину в наших прогнозах можна заповнити. Таким чином, вчені можуть краще пояснити справжні причини підвищення рівня моря.
Під час дослідження вчені розділили свій аналіз на три розділи:
- довгостроковий період з 1960 по 2023 рік — дані приливних манометрів і супутників;
- з 1993 по 2023 рік — супутникові дані;
- з 2005 по 2023 рік — дані з океанічних буїв.
Дані вказують на те, що з 1960 року середній глобальний рівень моря підвищувався в середньому на 2,06 міліметра на рік. Однак у період з 2005 по 2023 рік рівень моря підвищувався на 3,94 міліметра на рік — приблизно вдвічі швидше за середній показник.
За словами вчених, дані вказують на те, що розширення потеплілих океанів відповідає за 43% підвищення рівня моря. На частку танення гірських льодовиків припадає 27%, на Гренландський крижаний щит — 15%, на Антарктичний крижаний щит — 12%, а решта 3% зумовлені змінами в запасах води на суші.
У результаті вчені вважають, що ці тенденції зберігатимуться протягом значного часу. Навіть якщо ми швидко скоротимо викиди, світовий океан продовжуватиме нагріватися щонайменше півстоліття, показують результати моделювання.
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