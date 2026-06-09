Повышение уровня моря опасно ускоряется: основную причину этого процесса игнорировали годами

В новом исследовании ученые тщательно пересмотрели полученные ранее научные данные и обнаружили, что темпы повышения уровня моря ускоряются. Основной причиной является вовсе не то, о чем мы думали.

Десятилетиями таяние ледников и сокращение ледниковых щитов считались главными факторами, способствующими постепенному повышению уровня моря. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что причина может быть совсем иной, пишет Science Alert.

Теперь исследователи утверждают, что именно медленное и устойчивое расширение земных океанов часто остается незамеченным, но является основной причиной повышения уровня моря во всем мире. По мере того, как вода в океане нагревается в пространстве — процесс, известный как тепловое расширение — занимая все больше пространства.

Новый анализ был проведен международной группой ученых и помогает разрешить некоторые несоответствия, наблюдавшиеся в предыдущих анализах уровня моря, где основными факторами считались таяние льда и потепление океанов.

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По словам соавтора исследования, инженера-механика Джона Абрахама из Университета Святого Фомы в США, в течение многих лет существовал досадный разрыв между наблюдениями и прогнозами в моделях. Теперь новая работа ученых показывает, что с помощью более совершенных приборов, процессов и интеллектуального анализа этот пробел в наших прогнозах можно восполнить. Таким образом, ученые могут лучше объяснить истинные причины повышения уровня моря.

В ходе исследования ученые разделили свой анализ на три раздела:

долгосрочный период с 1960 по 2023 год — данные приливных манометров и спутников;

с 1993 по 2023 год — спутниковые данные;

с 2005 по 2023 год — данные с океанических буев.

Данные указывают на то, что с 1960 года средний глобальный уровень моря повышался в среднем на 2,06 миллиметра в год. Однако в период с 2005 по 2023 год уровень моря повышался на 3,94 миллиметра в год — примерно вдвое быстрее среднего показателя.

По словам ученых, данные указывают на то, расширение потеплевших океанов отвечает за 43% повышения уровня моря. На долю таяния горных ледников приходится 27%, на Гренландский ледяной щит — 15%, на Антарктический ледяной щит — 12%, оставшиеся 3% обусловлены изменениями в запасах воды на суше.

В результате ученые считают, что эти тенденции будут сохраняться в течение значительного времени. Даже если мы быстро сократим выбросы, мировой океан будет продолжать нагреваться как минимум полвека, показывают результаты моделирования.

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