Перший удар супер-Ель-Ніньо: в одній із країн Південної півкулі замість зими почалося літо

З травня по червень починається зима в Лімі, Перу, що розташована в Південній півкулі, де живе понад 10 млн осіб. Але цього року замість очікуваного похолодання в регіоні знову почалося літо.

Минулими вихідними люди знову вийшли на пляжі, оскільки температура повітря піднялася до 27 градусів за Цельсієм. Відпочивальники із задоволенням купалися в океані, оскільки його температура піднялася відразу на кілька градусів, пише Washington post.

У Пайті, Перу, на північ від Ліми, температура води піднялася на вражаючі 7 градусів за Цельсієм вище середнього.

Це пов'язано з тим, що за останні два місяці глибинами Тихого океану пройшла хвиля рекордно високої температури, і тепер вона досягає берегів країни. Ця хвиля пов'язана з Ель-Ніньо, що розвивається, яке, згідно з останніми моделями, може стати найсильнішим за всю історію спостережень.

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Абрахам Леві, директор метеорологічної консалтингової фірми в Перу, описав потепління океану як "неймовірне явище" і сказав, що перуанці з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією.

Також минулої неділі Ліма зіткнулася з прибережною повінню. Через надзвичайно високі температури рівень моря піднявся, що зробило ситуацію небезпечною.

Прогнози моделей, нещодавно опубліковані Європейським центром середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), знову вказують на більш інтенсивне явище Ель-Ніньо цього року, водночас середній сценарій показує підвищення температури в центральній екваторіальній частині Тихого океану на 3,5 градуса Цельсія до листопада. Це поб'є рекорди, встановлені у 2015 і 1877 роках, і матиме масштабний вплив на глобальний клімат аж до 2027 року.

Нова інформація з кліматичних моделей, опублікована ECMWF, виявила низку можливих наслідків для всієї планети в міру посилення Ель-Ніньо в майбутньому сезоні.

Деякі з цих потенційних наслідків включають:

Зниження активності ураганів в Атлантиці та можливі посухи на Карибських островах.

Збільшення активності тайфунів і ураганів у Тихому океані, зокрема поблизу Гаваїв, Гуама і деяких частин Східної Азії.

Незвично високі літні температури на північному заході, середньому заході, у середньоатлантичному і південно-східному регіонах Тихого океану, а також по всій Європі.

Більш посушливі, ніж зазвичай, умови та можливі посухи розвиваються в деяких районах північної частини Південної Америки, північно-центральної Африки, центральної та північної Індії, Індонезії, Австралії та на деяких островах південної частини Тихого океану.

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