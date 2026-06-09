Первый удар супер-Эль-Ниньо: в одной из стран Южного полушария вместо зимы началось лето

С мая по июнь начинается зима в Лиме, Перу, который находится в Южном полушарии, где живет более 10 млн человек. Но в этом году вместо ожидаемого похолодания в регионе снова началось лето.

В минувшие выходные люди снова вышли на пляжи, так как температура воздуха поднялась до 27 градусов по Цельсию. Отдыхающие с удовольствием купались в океане, так как его температура поднялась сразу на несколько градусов, пишет Washington post.

В Пайте, Перу, к северу от Лимы, температура воды поднялась на впечатляющие 7 градусов по Цельсию выше среднего.

Это связано с тем, что за последние два месяца по глубинам Тихого океана прошла волна рекордно высокой температуры, и теперь она достигает берегов страны. Эта волна связана с развивающимся Эль-Ниньо, которое, согласно последним моделям, может стать самым сильным за всю историю наблюдений.

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Абрахам Леви, директор метеорологической консалтинговой фирмы в Перу, описал потепление океана как "невообразимое явление" и сказал, что перуанцы с большой обеспокоенностью наблюдают за ситуацией.

Также в минувшее воскресенье Лима столкнулась с прибрежным наводнением. Из-за чрезвычайно высоких температур уровень моря поднялся, что сделало ситуацию опасной.

Прогнозы моделей, недавно опубликованные Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), снова указывают на более интенсивное явление Эль-Ниньо в этом году, при этом средний сценарий показывает повышение температуры в центральной экваториальной части Тихого океана на 3,5 градуса Цельсия к ноябрю. Это побьет рекорды, установленные в 2015 и 1877 годах, и окажет масштабное влияние на глобальный климат вплоть до 2027 года.

Новая информация из климатических моделей, опубликованная ECMWF, выявила ряд возможных последствий для всей планеты по мере усиления Эль-Ниньо в предстоящем сезоне.

Некоторые из этих потенциальных последствий включают:

Снижение активности ураганов в Атлантике и возможные засухи на Карибских островах.

Увеличение активности тайфунов и ураганов в Тихом океане, в том числе вблизи Гавайев, Гуама и некоторых частей Восточной Азии.

Необычно высокие летние температуры на северо-западе, среднем западе, в среднеатлантическом и юго-восточном регионах Тихого океана, а также по всей Европе.

Более засушливые, чем обычно, условия и возможные засухи развиваются в некоторых районах северной части Южной Америки, северо-центральной Африки, центральной и северной Индии, Индонезии, Австралии и на некоторых островах южной части Тихого океана.

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