Загадочное холодное пятно в океане навсегда изменит жизнь в Европе: чего ждать людям

Долгое время ученые не могли объяснить появление загадочного холодного пятна в Атлантическом океане, но теперь считают, что оно непосредственно влияет на климат в Европе.

Десятилетиями ученые твердят о том, что Земля становится теплее буквально с каждым годом. Наука об изменении климата сложна, но с каждым годом нам удается узнать немного о том, что происходит с климатом планеты, пишет Metro.

Одной из крупнейших климатических загадок планеты является загадочное холодное пятно, обнаруженное в Атлантическом океане недалеко от Гренландии. Должным образом появление этой аномалии никто так и не смог объяснить, но ученые назвали его "дырой потепления", которая представляет собой большой участок Северной Атлантики, охладившийся на целых 1°C за последние несколько десятилетий.

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Теперь, в новом исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые пришли к выводу, что за этой аномалией стоит Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC). Известно, что AMOC переносит теплые соленые поверхностные воды из тропиков в Северную Атлантику, где они охлаждаются и опускаются в океан.

Известно, что этот океанический конвейер оказывает влияние на погоду по всему земному шару, а потому любые изменения в работе цикла могут иметь каскадные последствия для всего мира. Теперь ученые считают, что весомые изменения в работе AMOC происходият уже сейчас.

Отметим, что замедление главной артерии планеты, AMOC, не является открытием, но ученые так и не смогли прийти к единому мнению о причинах этого явления. Атлантические течения подпитываются ветром, соленостью и теплом, а потому некоторые эксперты считают, что это "холодное пятно" образуется сильными ветрами, способными усиливать испарение, удаляя тепло от океана.

По словам ведущего автора исследования, климатолога из Калифорнийского университета в Риверсайде Вэй Лю, они обнаружили, что глубина холодной капли составляет 1000 метров — простыми словами, океан, вероятно, является основным фактором.

В ходе исследования ученые проанализировали данные за 20 лет и смогли углубиться в изучение более ранних периодов, проанализировав метеорологические наблюдения, сделанные с помощью судов и спутников, что называется климатическим реанализом. Данные также указывают, что потеря тепла с поверхности океана в этом районе уменьшилась с 1955 года.

Впрочем, ученые признают, что исключать альтернативные причины образования холодного пятна посреди Атлантики также не стоит.

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