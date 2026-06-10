Экстремальная жара обрушится на планету почти повсюду: мир погрузится в хаос (фото)

Эксперты создали пошаговую графику, показывающую, как супер-Эль-Ниньо принесет экстремальную жару почти повсюду на планете.

Цикл Эль-Ниньо продолжается сотни тысяч лет, однако нынешние признаки указывают на то, что 2026 год станет одним из самых сильных Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Климатологи прогнозируют экстремальную жару "почти повсюду", а средняя глобальная температура этим летом поднимется на невероятные 3°C, пишет Daily Mail.

Между тем, эксперты также прогнозируют увеличение количества осадков в некоторых районах южной части Южной Америки, на юге США, в некоторых частях Африканского Рога и Центральной Азии. В то же время в Центральной Америке, северной части Южной Америки, Карибском бассейне, Австралии, Индонезии и некоторых частях Южной Азии ожидается более засушливая погода.

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Эксперты также составили пошаговую графику, показывающую истинный масштаб разрушений, которые, как считается, вызовет рекордное климатическое явление Эль-Ниньо, ожидающееся в этом году.

Это явление обычно связано с увеличением количества осадков в некоторых районах планеты Фото: WMO

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — Южное колебание — естественное климатическое явление, которое циклически чередуется каждые 2-7 лет между тремя фазами:

Эль-Ниньо — более теплая фаза;

Ла-Нинья — более холодная фаза;

нейтральная промежуточная фаза.

Известно, что во время теплой фазы теплые воды, накапливающиеся в Тихом океане, распространяются и повышают среднюю температуру поверхности планеты. Это тепло в конечном итоге уходит в атмосферу, повышая температуру нашей планеты на несколько месяцев.

Рекордное Эль-Ниньо 2026 года

Эль-Ниньо — Южное колебание существует уже тысячи лет. Однако наблюдения указывают на то, что в этом году наблюдается один из самых сильных Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. По словам климатологов, с конца апреля до середины мая температура поверхности моря в центрально-восточной экваториальной части Тихого океана повысилась на невероятные 6°C, что создает впечатляющий "резервуар тепла".

Эксперты отмечают, что сила этого климатического явления имеет огромное значение — независимо от того, классифицируется ли оно как слабое, умеренное, сильное или очень сильное. Простыми словами, даже умеренное Эль-Ниньо повышает вероятность некоторых экстремальных погодных и климатических явлений.

Приближается супер-Эль-Ниньо, и его наступление этим летом почти наверняка произойдет Фото: WMO

На какие регионы обрушится жара

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в этом году стоит ожидать повышения температуры выше нормы почти во всех частях земного шара. Наиболее сильные признаки жары прогнозируются на юге и западе Северной Америки, в Центральной Америке, Карибском бассейне, Европе, Северной Африке и большей части Азии.

В северных частях Азии и Южном полушарии также ожидаются более теплые условия, чем обычно. При этом наиболее сильное потепление, вероятно, произойдет в северной части Южной Америки, в то время как в Южной Африке прогнозируются повсеместные температуры выше нормы. Тропические регионы по всему миру также, по прогнозам, будут жарче, чем обычно, особенно Экваториальная Африка и некоторые части Юго-Восточной Азии и Морского континента.

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