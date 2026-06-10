Самая засушливая пустыня в мире старше, чем считалось: Сахара и рядом не стояла

Исследователи обнаружили, что самая засушливая неполярная пустыня на Земле на 20 миллионов лет старше, чем считалось ранее — она затмевает Сахару.

В некоторых уголках чилийской пустыни Атакама не выпадает ни единой капли дождей, что делает ее самой засушливой неполярной пустыней на Земле. Большинство ученых считают, что сверхзасушливые условия Атакамы возникли около 10–20 миллионов лет назад, в раннем и среднем миоцене. Впрочем, новые исследования показывают, что это не совсем так, пишет IFLScience.

Новый анализ команды из Института геологии и минералогии Кельнского университета, значительно отодвинул происхождение пустыни Атакама — ученые утверждают, что экстремальные условия появились примерно 45 миллионов лет назад, в среднем и позднем эоцене.

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По словам соавтора исследования, доктора Бенедикта Риттер-Принца, результаты анализа показывают, что нынешнее гиперзасушливое ядро пустыни Атакама сформировалось в середине-конце эоцена, о чем свидетельствует крайне низкая поверхностная активность. Все это делает пустыню Атакама одним из самых долгоживущих засушливых регионов на Земле и заставляет ученых переосмыслить, как и когда развиваются такие экстремальные условия.

В результате ученым удалось отодвинуть истоки экстремальной засухи пустыни Атакама более чем на 20 миллионов лет. Для этого ученые использовали взаимодействие космических лучей с горными породами в регионе. Отметим, что этот метод известен как датирование по космогенным нуклидам.

В ходе исследование ученые проанализировали 135 фрагментов кварца из глубоких пустыни и обнаружили самые высокие из когда-либо зарегистрированных концентраций космогенного нуклида ²¹Ne. Открытие позволяет предположить, что поверхностные породы Атакама оставались практически нетронутыми в течение десятков миллионов лет.

По словам автора исследования из Кельнского университета, профессора Тибора Дуная, в гиперзасушливом ядре Атакамы годовое, где количество осадков составляет менее 2 миллиметров, наблюдаются чрезвычайно медленные поверхностные процессы. В результате, ландшафт фактически сохранился в геологических масштабах времени.

Согласно новому исследованию, засушливые условия Атакамы началась с периода глобального похолодания после раннеэоценового климатического оптимума — экстремально теплого периода в истории Земли, когда средняя глобальная температура была на невероятные 10–14 °C выше, чем сегодня.

Время от времени после дождей в пустыне Атакама наблюдается цветение Фото: Berlin Botanical Garden and Botanical Museum

По словам ученых, падение температуры уменьшило влажность и в без того засушливом регионе, превратив его в настоящую пустыню. Считается, что в конечном итоге, сдвиги тектонических плит и океанографические изменения окончательно закрепили это состояние, зафиксировав пустыню в этом окаменевшем виде на миллионы лет.

Отметим, что сегодня условия в пустыне Атакама остаются столь суровыми, поскольку она находится в "двойной дождевой тени" между двумя горными хребтами. Эти геологические структуры блокируют поступление водяного пара с Тихого океана с одной стороны и теплого, влажного воздуха, поступающего из бассейна Амазонки, с другой. Впрочем, это вовсе не значит, что дождей здесь вовсе не бывает.

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