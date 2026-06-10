На світ насувається рекордна спека: NASA виявило зловісні закономірності

Дослідники виявили зловісну тенденцію, що передує рекордному Ель-Ніньйо — супутники показали, як потепління океанських вод впливає на морське життя по всьому світу.

В останні кілька місяців учені все більше говорять про те, що цього літа на світ обрушиться неймовірна спека — головною причиною називають супер-Ель-Ніньйо, ознаки формування якого вже спостерігають у Тихому океані. Відомо, у рік Ель-Ніньйо температура поверхні в екваторіальній частині Тихого океану різко підвищується, що загалом робить увесь світ значно теплішим, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені NASA використовували дані спостережень із космосу за 20 років — у результаті, їм вдалося відстежити, як потепління вод має величезний вплив на життя в океані. Команда виявила зловісну закономірність: теплі океанські води під час Ель-Ніньйо обмежують доступність поживних речовин для морських організмів по всьому світу, що загрожує стабільності найважливіших екосистем.

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Зазвичай фітопланктон живиться потоками холодної, багатої на поживні речовини води, що піднімається з глибоких океанів. Однак потепління океанів порушує цей потік життєво важливих мінералів, спричиняючи стан, званий "джерельним стресом". За словами вчених, ці умови ще сильніше проявляються в рік Ель-Ніньйо, пригнічуючи критично важливий потік поживних речовин і підриваючи основи всієї морської екосистеми.

За словами наукової співробітниці програми океанічної біології та біогеохімії NASA Ларуи Лоренцоні, відкриття має фундаментальне значення, оскільки планктонні спільноти є основою морського харчового ланцюга, від якого залежать важливі види економічної діяльності.

Поживний стрес виникає, коли фітопланктон не отримує достатньої кількості мінералів, таких як залізо, фосфор і азот. Зазначимо, що без цих мінералів не може нормально рости та розмножуватися — це спричиняє ланцюгову реакцію по всьому харчовому ланцюгу.

Під час дослідження вчені об'єднали супутникові спостереження і генетичні дослідження фітопланктону, зібраного по всій земній кулі. У результаті їм вдалося простежити, як на поживний стрес впливає температура океану.

Результати вказують на те, що найсильніший дефіцит поживних речовин спостерігається в субтропічних кругообігах — великих областях відносно спокійної води в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах, де на поверхні утворюється шар теплої води. Цей теплий шар затримує поживні речовини, не дозволяючи їм досягати планктону, що живе біля поверхні, спричиняючи підвищений дефіцит поживних речовин.

У південній частині Тихого океану, одному з найбідніших поживними речовинами регіонів, шар теплої поверхневої води сприяв дефіциту азоту і заліза, спричиняючи найсильніший стрес, пов'язаний з нестачею поживних речовин, який вчені виявили за два десятиліття.

На світ обрушиться рекордна спека

Спостереження показують, що в Тихому океані зароджуються умови для супер-Ель-Ніньйо — очікується, що цього року кліматичне явище досягне рекордної сили, обрушивши на світ неймовірну спеку. Ба більше, вчені очікують, що наслідки цього рекордного Ель-Ніньйо торкнуться всієї земної кулі.

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