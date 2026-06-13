Загадка еволюції, якій 500 мільйонів років, розгадана: допомогли незвичайні скам"янілості

Вчені змогли розкрити одну з таємниць історії еволюції життя на Землі, пов’язану з кембрійським вибухом.

Кембрійський вибух — це один із найважливіших періодів в історії еволюції життя на нашій планеті. Приблизно 540 мільйонів років тому на Землі з’явилося величезне біорізноманіття. Тобто на планеті почали жити й еволюціонувати численні нові види тварин, яких раніше не було. Кембрійський вибух фактично ознаменував початок історії більшої частини живих організмів, що мешкають нині на Землі. Але довгий час залишалася загадкою, де ж у цьому контексті знаходиться одна ключова група живих організмів. Це моховики — крихітні безхребетні, що живуть колоніями, прикріпленими до скель і рифів у вигляді стільникових структур. Тепер вчені розгадали цю загадку. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

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Досі мохоподібні були "білою вороною" в історії еволюції життя на Землі. Вважалося, що вони, на відміну від інших груп тварин, розпочали свій еволюційний шлях приблизно через 50 мільйонів років після кембрійського вибуху. Тепер же вчені після дослідження знайдених у Китаї скам'янілостей з'ясували, що мшанки існували під час кембрійського вибуху.

За словами вчених, вони виявили 38 скам’янілостей, які є особливими, адже вони дуже добре збереглися. На подив вчених, навіть через 540 мільйонів років збереглися внутрішні м’які тканини цих безхребетних. Автори дослідження змогли детально вивчити анатомію цих тварин і підтвердити, що їхня еволюція почалася під час кембрійського вибуху, а не пізніше.

За допомогою детальної мікроскопічної зйомки дослідники ідентифікували два види мохоподібних: раніше відомий Protomelission gatehousei та нещодавно описаний Dayingomelission hexaclitia. Обидва види належать до групи Stenolaemata, одного з трьох основних класів сучасних мохоподібних.

Вчені стверджують, що 540 мільйонів років тому обидва види вже були добре розвиненими організмами, що дає підстави припустити, що історія мохоподібних почалася ще до кембрійського вибуху.

Сучасні колонії моховиків можуть досягати декількох сантиметрів у розмірі, складатися з безлічі мікроскопічних особин, і вони, як правило, віддають перевагу теплим тропічним водам. Наразі відомо близько 6000 різних видів, що існують сьогодні.

Це нове відкриття свідчить про те, що нам ще багато чого належить дізнатися про те, як ці та інші тварини швидко диверсифікувалися й розселилися по нашій планеті понад 500 мільйонів років тому.

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