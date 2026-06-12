У шлунку гігантського алігатора знайдено стародавній артефакт: йому не менше 8000 років (фото)

У шлунку 4-метрового алігатора з Міссісіпі було виявлено неймовірну знахідку — дослідники вважають, що їй близько 8000 років.

Це відкриття було зроблено у вересні 2021 року співробітниками компанії Red Antler Processing, яка займається переробкою дичини у штаті Міссісіпі. За словами співробітників компанії, вони розібрали кілька великих алігаторів, щоб подивитися, що у них у шлунку, і виявили щось незвичайне у шлунку чотириметрової особини, пише IFLScience.

Знімки вмісту шлунка алігатора були передані директору відділу поверхневої геології та поверхневого картографування Департаменту якості навколишнього середовища штату Міссісіпі Джеймсу Старнсу, який цікавиться місцевою археологією. Пізніше він розповів, що один із предметів, ймовірно, є кам'яним наконечником, прикріпленим до кінця списоподібного древка і кинутим за допомогою метального важеля.

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Один із предметів — кам'яний наконечник Фото: Red Antler Processing/Facebook

За словами дослідника, для підтвердження точного віку потрібно провести радіовуглецеве датування, проте Старнс вважає, що наконечник, ймовірно, був виготовлений у період між 5000 і 6000 роками до нашої ери. Простими словами, його вік може становити до 8000 років.

Ще більш загадковим виявився другий предмет, знайдений у шлунку алігатора — відшліфований камінь краплеподібної форми, який десятиліттями ставив археологів у глухий кут. Справа в тому, що тисячі таких каменів раніше були виявлені по всій Північній Америці, але їхнє призначення залишається невідомим. Дехто вважає, що вони використовувалися для полювання або риболовлі; інші вважають, що вони мали особисте або духовне значення. За словами Старнса, насправді вчені не мають уявлення, для чого стародавні люди використовували ці ваги.

Другий артефакт — краплеподібний відшліфований камінь Фото: Red Antler Processing/Facebook

Як 8000-річні реліквії опинилися у шлунку алігатора?

За словами власника компанії Red Antler Processing Шейна Сміта, спочатку вони з колегами побоювалися, що алігатор з’їв індіанського мисливця, хоча ця версія швидко розвіялася.

Найбільш ймовірне пояснення виявилося набагато простішим: справа в тому, що алігатори їдять майже все, зокрема й каміння. Попередні дослідження показали, що крокодили навмисно ковтають камені — хижаки роблять це для позбавлення від паразитів і отримання необхідних мінералів, таких як кальцій, а також для поліпшення травлення. Більше того, є докази того, що алігатори роблять це для підтримки своєї плавучості — надзвичайно важливого вміння для хижака, що мешкає в річках.

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