Відрубати голову на місці: людей просять негайно вбивати рибу-франкенштейна з Азії

Інвазивна риба-франкенштейн з Азії проникає на нові території, через що влада змушена звернутися по допомогу до населення з проханням взяти справу у свої руки.

Йдеться про північного змієголова, який почав заселяти річки та озера у США. Він заслужив негативну репутацію своєю агресивною мисливською поведінкою, а також неймовірною здатністю витісняти місцеві види в боротьбі за їжу та середовище існування, пише Daily Mail.

Цю рибу часто називають Франкенштейном через те, що вона може дихати на суші. Риба може вижити на суші протягом кількох днів, якщо її шкіра залишається вологою, що дозволяє їй переміщатися між водоймами за сприятливих умов.

Цей інвазивний вид було вперше виявлено у водоймах США у 2002 році, після чого він поширився на більшу частину території Середньоатлантичного та Східного регіонів США. Тепер його вперше помітили в Нью-Йорку.

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Північний змієголовий або риба-франкенштейн Фото: Missouri Department of Conservation

Влада закликає рибалок не викидати виловлену рибу назад у воду.

Оскільки північні змієголові можуть дихати повітрям і виживати на суші протягом кількох днів, просто залишити їх на березі часто недостатньо, щоб їх убити. Натомість Департамент охорони природи штату Міссурі закликає людей "вбивати рибу, відрубуючи їй голову, випатравши її або помістивши в герметичний пластиковий пакет".

"Вони тут чужинці, у них немає природних хижаків, вони завдадуть шкоди нашим місцевим популяціям риб, вони, як правило, їдять практично все, що можуть засунути у свої дуже великі роти", — каже регіональний менеджер з рибальства Департаменту охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк Хайді О’Ріордан.

Хоча північний змієголовий на перший погляд може здаватися звичайною рибою, представники природоохоронних органів попереджають, що він становить серйозну загрозу для місцевих екосистем.

Цей інвазивний хижак розмножується з вражаючою швидкістю: самки здатні відкладати до 15 000 ікринок за один раз і нереститися до п’яти разів на рік. Ікринки вилуплюються всього за кілька днів, що дозволяє популяції швидко зростати після того, як вид закріпиться на території.