Рубить голову на месте: людей просят немедленно убивать рыбу-франкенштейна из Азии

Инвазивная рыба-франкенштейн из Азии вторгается на новые территории, из-за чего власти вынуждены обратиться за помощью к населению с просьбой взять дело в свои руки.

Речь идет о северном змееголове, который начал захватывать реки и озера в США. Он заслужил негативную репутацию своим агрессивным охотничьим поведением, а также невероятной способностью вытеснять местные виды в борьбе за пищу и среду обитания, пишет Daily Mail.

Эту рыбу часто называют Франкенштейном из-за того, что она может дышать на суше. Рыба может выжить на суше в течение нескольких дней, если ее кожа остается влажной, что позволяет ей перемещаться между водоемами при подходящих условиях.

Инвазивный вид был впервые обнаружен в водоемах США в 2002 году, после чего она распространилась по большей территории Среднеатлантического и Восточного регионов США. Теперь её впервые заметили в Нью-Йорке.

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Северный змееголов или рыба-франкенштейн Фото: Missouri Department of Conservation

Власти предупреждают рыбаков не выбрасывать пойманную рыбу обратно в воду.

Поскольку северные змееголовы могут дышать воздухом и выживать на суше в течение нескольких дней, просто оставить их на берегу часто недостаточно, чтобы убить. Вместо этого Департамент охраны природы штата Миссури призывает людей “убивать рыбу, отрубая ей голову, потроша ее или помещая в герметичный пластиковый пакет”.

“Они здесь чужие, у них нет естественных хищников, они нанесут ущерб нашим местным популяциям рыб, они, как правило, едят практически все, что могут засунуть в свои очень большие рты”, - говорит региональный менеджер по рыболовству Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк Хайди О’Риордан.

Хотя северный змееголов на первый взгляд может выглядеть как обычная рыба, представители природоохранных органов предупреждают, что он представляет серьезную угрозу для местных экосистем.

Этот инвазивный хищник размножается с пугающей скоростью: самки способны откладывать до 15 000 икринок за раз и нереститься до пяти раз в год. Икринки вылупляются всего за несколько дней, что позволяет популяции быстро расти после того, как вид закрепится на территории.