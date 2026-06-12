Рідкісного гобліна вперше зняли в океані: вони живуть на Землі понад 125 мільйонів років (відео)
Одну з дивовижних акул-гоблінів вперше виявили на глибині 700 метрів — це у рази менше, ніж очікували вчені.
Акула-гоблін (Mitsukurina owstoni) — одна з найрідкісніших і найнепомітніших акул на Землі. Представники цього виду також вважаються одними з найдивніших у світі. З характерною рогоподібною мордою та виступаючими щелепами, ця рожевошкіра жива скам'янілість є єдиним представником родини, історія якої налічує майже 125 мільйонів років, пише Popular Science.
Вперше акулу-гобліна було ідентифіковано у 1898 році, але випадки її виявлення вкрай рідкісні. Як правило. Представники цього виду тримаються на глибині близько 900 метрів, а тому більшість зустрічей з людьми відбуваються через випадкові зачепи рибальської волосіні. На жаль, акули-гобліни, що досягають у довжину близько 4 метрів, швидко гинуть, досягнувши поверхні.
Однак нещодавно морським біологам з Гавайського університету в Маноа вдалося зняти відео, на якому зафіксовано не одну, а дві акули-гобліни, що плавають у своєму природному середовищі існування. Одну акулу-гобліна помітили неподалік від острова Джарвіс (на півдорозі між Гаваями та островами Кука), а іншу — на схилі Тонганської западини на південний схід від Фіджі.
За словами співавтора дослідження, океанографа Аарона Джуда з Гавайського університету в Маноа, вони з колегами були приємно здивовані, побачивши найкультовішу з усіх глибоководних акул живою та здоровою у природному середовищі існування.
Зазначимо, що обидва відеоролики було знято під час окремих експедицій у 2024 та 2025 роках і вони містять нову інформацію про акулу-гобліна. За словами вчених, спостереження за акулою на острові Джарвіс розширює відомий ареал проживання тварини до центральної частини Тихого океану, тоді як запис про спостереження в Тонганській западині було зроблено на глибині майже 700 метрів, що дещо менше, ніж очікували вчені.
За словами іншого співавтора дослідження Алана Джеймісона, акули-гобліни — одні з найхаризматичніших тварин у світі, яких вчені навряд чи сподіваються побачити живими. Простіше кажучи, саме спостереження за цим незвичайним видом вже є унікальним.
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