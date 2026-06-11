Довгожитель-рекордсмен живе в океані вже понад 115 років: у його тілі знайшли столітній гарпун

У 2007 році вчені виявили в океані найдовгоживучішого ссавця у світі — у тілі кита також виявили гарпун, якому не менше сотні років.

Майже 20 років тому, 2007 року, китобої-інуїти на Алясці зробили дивовижне відкриття: у туші кита виявили фрагменти зброї, що застрягли в його плоті. Найцікавішим виявилося те, що фрагменти не належали до сучасної зброї — йшлося про гарпун, який датували початком 1900-х роком. Пізніше вчені також оцінили вік кита, і дійшли висновку, що йому не менше 115 років, пише IFLScience.

Відомо, що популяція гренландських китів (Balaena mysticetus) сильно постраждала від запровадження широкомасштабного комерційного китобійного промислу. У результаті чисельність цього виду скоротилася до менш ніж 3000 особин. Фактично китобійний промисел було припинено до 1921 року, після чого популяція знову зросла до 10 000 — 23 0000 особин.

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Однак заборона китобійного промислу не поширюється на промислове полювання, яке проводять корінні народи вздовж західного і північного узбережжя Аляски, де гренландські кити тисячоліттями вважалися життєво важливим джерелом їжі. Саме під час одного з таких полювань всередині туші гренландського кита, спійманого китобоями-інуїтами, було зроблено незвичайне відкриття.

Під час оброблення туші, біолог помітив фрагменти гарпуна, а потім відправив їх історику з Музею китобійного промислу Нью-Бедфорда, Джону Бокстосу. Аналіз показав, що гарпун був списом, що вибухає, — популярний вибір у Нью-Бедфорді, коли він був світовою столицею китобійного промислу наприкінці 1800-х років. Запатентований пристрій дозволив Бокстосу і його колегам визначити час його використання — приблизно з 1885 до 1895 року, тобто вік кита становив приблизно 115 років.

Відкриття стало дивовижним внеском у зростаючі докази того, що гренландські кити не просто є одними з найбільших китів, але також демонструють і виняткову тривалість життя. Деякі вчені вважають, що деякі з гренландських китів можуть жити понад 200 років.

Як визначити вік кита?

На щастя, фрагмент гарпуна — не єдиний спосіб визначити вік кита. Ще одним ефективним способом вважаються очі морських гігантів. Там знаходиться кришталик ока, що містить аспартат, який може бути ліво- і правостороннім. Як змінюється аспартат з плином часу, може показати вік тварини.

Наприклад, на початку життя у дитинчати гренландського кита 100% очей містять лівообертальний аспартат, але згодом це співвідношення прагне до рівноваги 50:50 ліво- і правообертальних молекул. У процесі, подібному до радіовуглецевого датування, вивчення точного співвідношення ліво- і правообертального аспартату в кришталику може визначити вік тварини.

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