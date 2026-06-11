Долгожитель-рекордсмен живет в океане уже более 115 лет: в его теле нашли столетний гарпун

В 2007 году ученые обнаружили в океане самое долгоживущее млекопитающее в мире — в теле кита также обнаружили гарпун, которому не менее сотни лет.

Почти 20 лет назад, в 2007 году, китобои-инуиты на Аляске сделали удивительное открытие: в туше кита обнаружили фрагменты оружия, застрявшие в его плоти. Наиболее любопытным оказалось то, что фрагменты не принадлежали современному оружию — речь шла о гарпуне, который датировали началом 1900-х годом. Позже ученые также оценили возраст кита, и пришли к выводу, что ему не менее 115 лет, пишет IFLScience.

Известно, что популяция гренландских китов (Balaena mysticetus) сильно пострадала от введения широкомасштабного коммерческого китобойного промысла. В результате численность этого вида сократилась до менее чем 3000 особей. Фактически китобойный промысел был прекращен к 1921 году, после чего популяция вновь выросла до 10 000 — 23 0000 особей.

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Однако запрет китобойного промысла не распространяется на промысловую охоту, проводимую коренными народами вдоль западного и северного побережья Аляски, где гренландские киты тысячелетиями считались жизненно важным источником пищи. Именно во время одной из таких охот внутри туши гренландского кита, пойманного китобоями-инуитами, было сделано необычное открытие.

Во время разделки туши, биолог заметил фрагменты гарпуна, а затем отправил их историку из Музея китобойного промысла Нью-Бедфорда, Джону Бокстосу. Анализ показал, что гарпун представлял собой взрывающееся копье — популярный выбор в Нью-Бедфорде, когда он был мировой столицей китобойного промысла в конце 1800-х годов. Запатентованное устройство позволило Бокстосу и его коллегам определить время его использования — примерно с 1885 по 1895 год, то есть возраст кита составил около 115 лет.

Открытие стало удивительным вкладом в растущие доказательства того, что гренландские киты не просто являются одними из самых крупных китов, но также демонстрируют и исключительную продолжительность жизни. Некоторые ученые считают, что некоторые из гренландских китом могут жить более 200 лет.

Как определить возраст кита?

К счастью, фрагмент гарпуна — не единственный способ определить возраст кита. Еще одним эффективным способом считаются глаза морских гигантов. Там находится хрусталик глаза, содержащий аспартат, который может быть лево- и правосторонним. Как изменяется аспартат с течением времени, может показать возраст животного.

Например, в начале жизни у детеныша гренландского кита 100% глаз содержат левовращающий аспартат, но со временем это соотношение стремится к равновесию 50:50 лево- и правовращающих молекул. В процессе, подобном радиоуглеродному датированию, изучение точного соотношения лево- и правовращающего аспартата в хрусталике может определить возраст животного.

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