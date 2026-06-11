Неймовірний скарб виявили у стародавньому білячому посліді: відкриває двері у минуле (відео)

Дослідники розкопали стародавні скам'янілості білячого посліду — команда проаналізувала зразок і натрапила на цікавий сюрприз.

Команда з Університету Макмастера в Канаді заявила про виявлення скарбу стародавньої ДНК тварин у замороженому білячому посліді — відкриття було зроблено у віддаленій канадській території Юкон, пише Science Alert.

Команда вивчила зразок і виявила, що ДНК має вік від 3000 до 700 000 років, що надає рідкісну можливість зазирнути в історію змін життя протягом тисячоліть. Автори зазначають, що в зразках було виявлено ДНК шерстистих мамонтів, а також вовків, бізонів, коней, гепарда і сотень рослин.

За словами провідного автора дослідження, дослідника палеогеноміки Тайлера Мерчі, виявлення білячого посліду може здатися не надто привабливим, але вражаюча кількість інформації в ньому вказує на те, що це може бути недооціненим способом зазирнути в далеке минуле нашої планети.

Відео дня

Фотографію зроблено під час польових робіт зі збору зразків на ділянці Голд-Ран у віддаленій території Юкон у Канаді Фото: vaccine-1

Вчені розраховували вивчати мікробіом білок, перш ніж зіткнулися з дійсно дивовижним біорізноманіттям організмів. Однак результати нової роботи вказують на те, що білки чудово підходять для цього.

Відомо, що білки перебувають у свідомості лише близько чотирьох місяців на рік, а решту життя тварини проводять у сплячці. Тому в період неспання тваринам необхідно вибиратися назовні і з'їдати якомога більше всього.

За словами вчених, білки забивають свої нори горіхами, насінням, листям, кістками, шерстю і всім іншим, що можуть знайти. Але з часом вічна мерзлота, що піднімається, назавжди запечатала деякі нори на Юконі, створивши ідеально збережену капсулу часу. Наприклад, під час нового дослідження в одній із таких нір учені виявили дитинча білки, яке застигло в часі.

Мерчі зазначає, що вони з колегами використовували ДНК для реконструкції 18 мітохондріальних геномів, зокрема шести шерстистих мамонтів, які жили в різні епохи. Для цього вчені використовували комп'ютерні моделі, щоб з'єднати фрагменти ДНК, ніби шматочки пазла.

До речі, раніше компанія Colossal заявила про намір воскресити деяких із давно вимерлих тварин. Наприклад, вчені мають намір відродити шерстистого мамонта, який був стертий з лиця Землі близько 4000 років тому.

Однак експерти висловили скептицизм з приводу цієї заяви, заявивши, що тварина, яка вийде, буде більше схожа на азіатського слона з деякими генетичними змінами, щоб вона нагадувала мамонта.

Інші новини науки