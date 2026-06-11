Невероятный клад обнаружили в древнем беличьем помете: открывает двери в прошлое (видео)

Исследователи раскопали древние окаменелости беличьего помета — команда проанализировала образец и наткнулась на любопытный сюрприз.

Команда из Университета Макмастера в Канаде заявила об обнаружении клада древней ДНК животных в замороженном беличьем помете — открытие было сделано в отдаленной канадской территории Юкон, пишет Science Alert.

Команда изучила образец и обнаружила, что ДНК имеет возраст от 3000 до 700 000 лет, что предоставляет редкую возможность заглянуть в историю изменений жизни в течение тысячелетий. Авторы отмечают, что в образцах были обнаружена ДНК шерстистых мамонтов, а также волков, бизонов, лошадей, гепарда и сотен растений.

По словам ведущего автора исследования, исследователя палеогеномики Тайлера Мерчи, обнаружение беличьего помета может показаться не слишком привлекательным, но поразительное количество информации в нем указывает на то, что это может быть недооцененным способом заглянуть в далекое прошлое нашей планеты.

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Фотография сделана во время полевых работ по сбору образцов на участке Голд-Ран в отдаленной территории Юкон в Канаде Фото: Nature

Ученые рассчитывали изучать микробиом белок, прежде чем столкнулись с действительно удивительным биоразнообразием организмов. Однако результаты новой работы указывают на то, что белки отлично подходят для этого.

Известно, что белки находятся в сознании лишь около четырех месяцев в году, а остальную часть жизни животные проводят в спячке. Поэтому в период бодрствования животным необходимо выбираться наружу и съедать как можно больше всего.

По словам ученых, белки забивают свои норы орехами, семенами, листьями, костями, шерстью и всем остальным, что могут найти. Но со временем поднимающаяся вечная мерзлота навсегда запечатала некоторые норы на Юконе, создав идеально сохранившуюся капсулу времени. Например, во время нового исследования в одной из таких нор ученые обнаружили детеныша белки, застывшего во времени.

Мерчи отмечает, что они с коллегами использовали ДНК для реконструкции 18 митохондриальных геномов, в том числе шести шерстистых мамонтов, живших в разные эпохи. Для этого ученые использовали компьютерные модели, чтобы соединить фрагменты ДНК, будто кусочки пазла.

К слову, ранее компания Colossal заявила о намерении воскресить некоторых из давно вымерших животных. Например, ученые намерены возродить шерстистого мамонта, который был стерт с лица Земли около 4000 лет назад.

Однако эксперты выразили скептицизм по поводу этого заявления, заявив, что получившееся животное будет больше похоже на азиатского слона с некоторыми генетическими изменениями, чтобы оно напоминало мамонта.

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