Редкого гоблина впервые засняли в океане: живут на Земле более 125 млн лет (видео)

Одну из удивительных акул-гоблинов впервые обнаружили на глубине 700 метров — это в разы меньше, чем ожидали ученые.

Акула-гоблин (Mitsukurina owstoni) — одна из самых редких и неуловимых акул на Земле. Представители этого вида также считается одними из самых странных в мире. С характерной рогообразной мордой и выступающими челюстями, эта розовокожая живая окаменелость является единственным выжившим представителем семейства, история которого насчитывает почти 125 миллионов лет, пишет Popular Science.

Впервые акула-гоблин была идентифицирована в 1898 году, но случаи обнаружения крайне редки. Как правило. Представители этого вида держатся на глубине около 900 метров, а потому большинство встреч с людьми происходят из-за случайных зацепов рыболовной лески. Увы, акулы-гоблины, достигающие в длину около 4 метров, быстро погибают, достигнув поверхности.

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Однако недавно морским биологам из гавайского университета в Маноа удалось заснять видео, на котором запечатена не одна, а две акулы-гоблина, плавающие в своей естественной среде обитания. Одну акулу-гоблина заметили недалеко от острова Джарвис (на полпути между Гавайями и островами Кука), а другую — на склоне Тонганской впадины к юго-востоку от Фиджи.

По словам соавтора исследования, океанографа Аарона Джуда из Гавайского университета в Маноа, они с коллегами были приятно удивлены, заметив самую культовую из всех глубоководных акул живой и здоровой в естественной среде обитания.

Отметим, что оба ролика были сняты во время отдельных экспедиций в 2024 и 2025 годах и предоставляет новую информацию об акуле-гоблине. По словам ученых, наблюдение за акулой на острове Джарвис расширяет известный ареал обитания животного до центральной части Тихого океана, в то время как запись о наблюдении в Тонганской впадине была сделана на глубине почти 700 метров, что несколько меньше, чем ожидали ученые.

По словам другого соавтора исследования Алана Джеймисона, акулы-гоблины — одно из самых харизматичных животных в мире, которых ученые едва ли надеются встретить живыми. Простыми словами, само по себе наблюдение за этим необычным видом уже уникально.

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