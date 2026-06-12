В желудке гигантского аллигатора найден древний артефакт: ему не менее 8000 лет (фото)

Невероятная находка была обнаружена в желудке 4-метрового аллигатора из Миссисипи — исследователи считают, что ему около 8000 лет.

Открытие было сделано в сентябре 2021 года сотрудниками компании Red Antler Processing, которая занимается переработкой дичи в штате Миссисипи. По словам сотрудников компании, они разделали несколько крупных аллигаторов, чтобы посмотреть, что у них в желудке и обнаружили нечто необычное в желудке четырехметровой особи, пишет IFLScience.

Изображения содержимого желудка аллигатора были переданы директору отдела поверхностной геологии и поверхностного картирования Департамента качества окружающей среды штата Миссисипи Джеймсу Старнсу, который проявляет интерес к местной археологии. Позже он рассказал, что один из предметов, вероятно, является каменным наконечником, прикрепленным к концу копьеобразного древка и метаемый с помощью метательного рычага.

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Один из предметов - каменный наконечник Фото: Red Antler Processing/Facebook

По словам исследователя, для подтверждения точного возраста потребуется проведение радиоуглеродного датирования, однако Старнс считает, что наконечник, вероятно, был изготовлен в период между 5000 и 6000 годами до нашей эры. Простыми словами, его возраст может составлять до 8000 лет.

Еще более загадочным оказался второй предмет, обнаруженный в желудке аллигатора — отшлифованный камень каплевидной формы, который десятилетиями ставил археологов в тупик. Дело в том, что тысячи таких камней ранее были обнаружены по всей Северной Америке, но их предназначение остается неизвестным. Некоторые считают, что они использовались для охоты или рыбалки; другие полагают, что они имели личное или духовное значение. По словам Старнса, на самом деле ученые понятия не имеют, зачем древние люди использовали эти отвесы.

Второй артефакт - каплевидный отшлифованный камень Фото: Red Antler Processing/Facebook

Как 8000-летние реликвии оказались в желудке аллигатора?

По словам владельца компании Red Antler Processing Шейна Смита, изначально они с коллегами опасались, что аллигатор съел индейского охотника, хотя эта теория быстро развалилась.

Наиболее вероятное объяснение оказалось гораздо проще: дело в том, что аллигаторы едят почти все, в том числе и камни. Предыдущие исследования показали, что крокодилы намерено проглатывают камни — хищники делают это для избавления от паразитов и получения необходимых минералов, таких как кальций, а также для улучшения пищеварения. Более того, есть доказательства того,что аллигаторы делают это для поддержания своей плавучести — чрезвычайно важный навык для хищника, обитающего в реках.

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