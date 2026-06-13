Чоловіки втрачають Y-хромосому з віком: наслідки можуть бути жахливими

Вчені з'ясували, що зникнення хромосоми, яка визначає стать, може призвести до передчасної смерті.

Деякі генетики вважають, що протягом найближчих кількох мільйонів років Y-хромосома, яка визначає стать, повністю зникне у людей. Але зараз є більш серйозна проблема. З віком у деяких чоловіків відбувається втрата Y-хромосоми в крові, мозку або імунних клітинах, що може призвести до передчасної смерті або розвитку небезпечних хвороб, пише ScienceAlert.

Нові дослідження показують, що втрата Y-хромосоми у чоловіків може спричиняти розвиток раку, захворювань нирок та серця. Певні клітини в організмі чоловіків починають втрачати Y-хромосому з віком. Серед 70-річних чоловіків приблизно у 40 % спостерігається втрата Y-хромосоми.

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Нові генетичні дані свідчать, що відсутність Y-хромосоми в деяких клітинах може також активно сприяти передчасній смерті.

Відомо, що Y-хромосома відіграє вирішальну роль у визначенні статі, але історично вважалося, що вона не виконує жодних інших функцій. З усіх 46 хромосом, що містяться в більшості клітин людини, Y-хромосома — єдина, яка може бути втрачена без загибелі клітини.

Нові дослідження показують, що імунні клітини, позбавлені Y-хромосоми, менш ефективно борються з раковими клітинами. Також з’ясувалося, що Y-хромосома може брати участь у більшій кількості клітинних функцій, ніж раніше припускали вчені.

Еволюційна біолог Дженніфер Хьюз вважає, що Y-хромосома не повинна зникнути у людей, хоча так припускають деякі генетики. Вона каже, що гени, які збереглися на Y-хромосомі, виконують найважливіші функції в усьому організмі, тому малоймовірно, що вона буде втрачена протягом мільйонів років.

Еволюційна біолог Дженні Грейвс погоджується з Хьюз у тому, що гени на Y-хромосомі є важливими і можуть бути пов’язані зі здоров’ям та хворобами, але вона стверджує, що такі гени завжди можуть бути замінені іншими хромосомами. Наприклад, у деяких щурів і мишей більше немає Y-хромосоми, і роль визначення статі взяла на себе інша хромосома.

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