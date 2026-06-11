Названо несподіваний фактор, що впливає на старіння: більшість переживають його в юності

Нове дослідження показує, що вік, у якому людина втрачає цноту, впливає на процес старіння людини.

Дослідження, проведене командою з Шаньдунського університету в Китаї, показало, що вік, у якому люди вперше вступають у статеве життя, може бути не просто важливою віхою в підлітковому віці. Схоже, цей фактор також здатний впливати і на процес старіння людини, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені опитали майже 400 000 британців про вік, у якому вони вперше вступили в статеве життя. Вчені мали намір таким чином вивчити їхню генетичну схильність до наслідків старіння.

Результати показали, що ті, хто втратив цноту в молодому віці, схильні до більшого ризику розвитку кількох факторів ризику. Серед них слабкість, погане самопочуття і хронічна обструктивна хвороба легень.

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За словами провідного автора дослідження Кайсянь Вана, результати їхньої з колегами роботи демонструють, що час першого статевого досвіду може бути пов'язаний зі старінням через безліч психологічних, поведінкових і пов'язаних із захворюваннями механізмів. Утім, учені попереджають, що не варто трактувати результати дослідження таким чином, що одна конкретна поведінка визначає майбутнє здоров'я людини.

Натомість, результати варто трактувати, як досвід раннього дитинства насправді може бути пов'язаний із проблемами психічного здоров'я, ризиком розвитку хронічних захворювань і функціональним погіршенням із плином часу.

До слова, попередні дослідження також показали, що втрата цноти в молодому віці пов'язана з високим ризиком зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Утім, те, як саме цей досвід впливає на людину в більш пізньому віці, все ще залишається незрозумілим.

Зазначимо, що під час дослідження вчені опитали реципієнтів, а потім порівняли їхні відповіді з генетичною схильністю до старіння, включно з малорухливим способом життя, когнітивними здібностями, крихкістю, а також зором і слухом. Результати дослідження виявили ключовий зв'язок між віком першого статевого акту і кількома факторами старіння.

За словами доктора Вана, йдеться про такі чинники, як:

індекс крихкості;

почуття нещастя;

хронічна обструктивна хвороба легень;

синдром дефіциту уваги/гіперактивності.

Точна причина того, як пов'язані вік першого досвіду і старіння, все ще незрозуміла, але у вчених є кілька теорій. Наприклад, одна з них припускає, що це може бути пов'язано з підвищеним ризиком незапланованих вагітностей, захворювань, що передаються статевим шляхом, зловживання психоактивними речовинами та проблем зі здоров'ям у підлітковому й дорослому віці, які пов'язані з раннім початком статевого життя.

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