Назван неожиданный фактор, влияющий на старение: большинство переживают его в юности

Новое исследование показывает, что возраст, в котором человек теряет девственность, оказывает влияние на процесс старения человека.

Исследование, проведенное командой из Шаньдунского университета в Китае, показало, что возраст, в котором люди впервые вступают в половую жизнь, может быть не просто важной вехой в подростковом возрасте. Похоже, этот фактор также способен влиять и на процесс старения человека, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые опросили почти 400 000 британцев о возрасте, в котором они впервые вступили в половую жизнь. Ученые намеревались таким образом изучить их генетическую предрасположенность к последствиям старения.

Результаты показали, что те, кто потерял девственность в молодом возрасте, подвержены большему риску развития нескольких факторов риска. Среди них слабость, плохое самочувствие и хроническая обструктивная болезнь легких.

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По словам ведущего автора исследования Кайсянь Вана, результаты их с коллегами работы демонстрируют, что время первого полового опыта может быть связано со старением через множество психологических, поведенческих и связанных с заболеваниями механизмов. Впрочем, ученые предупреждают, что не стоит трактовать результаты исследования таким образом, что одно конкретное поведение определяет будущее здоровье человека.

Вместо этого, результаты стоит трактовать, как опыт раннего детства на самом деле может быть связан с проблемами психического здоровья , риском развития хронических заболеваний и функциональным ухудшением с течением времени

К слову, предыдущие исследования также показали, что потеря девственности в молодом возрасте связана с высоким риском заражения инфекциями, передающимися половым путем. Впрочем, то, как именно этот опыт влияет на человека в более позднем возрасте, все еще остается неясным.

Отметим, что в ходе исследования ученые опросили реципиентов, а затем сравнили их ответы с генетической предрасположенностью к старению, включая малоподвижный образ жизни, когнитивные способности, хрупкость, а также зрение и слух. Результаты исследования выявили ключевую связь между возрастом первого полового акта и несколькими факторами старения.

По словам доктора Вана, речь идет о таких факторах, как:

индекс хрупкости;

чувство несчастья;

хроническая обструктивная болезнь легких;

синдром дефицита внимания/гиперактивности.

Точная причина того, как связаны возраст первого опыта и старение, все еще неясна, но у ученых есть несколько теорий. Например, одна из них предполагает, что это может быть связано с повышенным риском незапланированных беременностей, заболеваний, передающихся половым путем, злоупотребления психоактивными веществами и проблем со здоровьем в подростковом и взрослом возрасте, которые связаны с ранним началом половой жизни.

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