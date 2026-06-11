Первая волна жары уже обрушилась на мир: в опасности миллионы человек

Миллионы людей получили предупреждение о необходимости избегать солнца, поскольку на мир обрушилась опасная и рекордная жара.

В последние несколько месяцев ученые то и дело предупреждают о том, что этим летом на мир обрушатся невероятные волны тепла. Основными причинами называют глобальное потепление на планете, а также рекордное Эль-Ниньо, признаки зарождения которого уже наблюдают в Тихом океане, пишет Daily Mail.

Национальная метеорологическая служба (NWS) выпустила предупреждение, сообщив, что миллионам людей в США, от Нью-Йорка до Калифорнии, следует избегать солнца до конца недели, поскольку жара достигнет рекордного уровня, способного испепелять целые штаты буквально за несколько часов.

Опасность заключается в том, что температура воздуха достигнет 38-40°C, однако из-за сильной влажности и без того высокие температуры будут ощущаться еще более высокими. Более того, ученые предупреждают, что уже к концу недели температура воздуха по ощущениям может колебаться в пределах 40-42°C.

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Ситуация особенно тревожна на фоне того, что ранее ученые заявили, что в 2026 году жара буквально обрушится на регионы по всему земному шару. Увы, чрезвычайно высокие температуры уже также наблюдаются и в Европе, а со временем ситуация лишь усугубиться.

Как вести себя в особенно жаркие дни?

В особенно жаркие дни ученые советуют придерживаться простых правил, а именно:

пить больше воды;

оставаться в помещении с кондиционером;

избегать солнца;

проверять состояние родственников и соседей.

Известно, что высокие значения индекса жары могут привести к заболеваниям, связанным с перегревом, таким как тепловое истощение или тепловой удар. Поскольку влажный воздух и так насыщен влагой, пот испаряется гораздо медленнее. Это означает, что ваше тело не может хорошо охлаждаться, а потому температура будет казаться выше, чем есть на самом деле.

В зоне наибольшего риска, по словам ученых, находятся пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями и те, у кого нет кондиционеров. Медики отмечают, что тепловое истощение часто начинается с обильного потоотделения, усталости, появления прохладной, бледной, влажной кожи, учащенного и слабого пульса, мышечных судорог, головокружения, тошноты и головной боли.

Важно помнить, что тепловой удар еще более опасен и может развиться в течение 15 минут в экстремальных условиях, первыми симптомами часто являются пульсирующая головная боль, спутанность сознания, невнятная речь, тошнота, головокружение и температура выше 39,4°C. У пострадавших также может появиться покраснение, сухость или влажность кожи, учащенный пульс и потеря сознания.

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