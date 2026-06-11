Перша хвиля спеки вже обрушилася на світ: у небезпеці мільйони людей

Мільйони людей отримали попередження про необхідність уникати сонця, оскільки на світ обрушилася небезпечна і рекордна спека.

В останні кілька місяців учені раз у раз попереджають про те, що цього літа на світ обрушаться неймовірні хвилі тепла. Основними причинами називають глобальне потепління на планеті, а також рекордне Ель-Ніньо, ознаки зародження якого вже спостерігають у Тихому океані, пише Daily Mail.

Національна метеорологічна служба (NWS) випустила попередження, повідомивши, що мільйонам людей у США, від Нью-Йорка до Каліфорнії, слід уникати сонця до кінця тижня, оскільки спека досягне рекордного рівня, здатного спопеляти цілі штати буквально за кілька годин.

Небезпека полягає в тому, що температура повітря сягне 38-40°C, однак через сильну вологість і без того високі температури відчуватимуться ще вищими. Ба більше, вчені попереджають, що вже до кінця тижня температура повітря за відчуттями може коливатися в межах 40-42°C.

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Ситуація особливо тривожна на тлі того, що раніше вчені заявили, що 2026 року спека буквально обрушиться на регіони по всій земній кулі. На жаль, надзвичайно високі температури вже також спостерігаються і в Європі, а з часом ситуація лише погіршиться.

Як поводитися в особливо спекотні дні?

В особливо спекотні дні вчені радять дотримуватися простих правил, а саме:

пити більше води;

залишатися в приміщенні з кондиціонером;

уникати сонця;

перевіряти стан родичів і сусідів.

Відомо, що високі значення індексу спеки можуть призвести до захворювань, пов'язаних із перегрівом, таких як теплове виснаження або тепловий удар. Оскільки вологе повітря і так насичене вологою, піт випаровується набагато повільніше. Це означає, що ваше тіло не може добре охолоджуватися, а тому температура здаватиметься вищою, ніж є насправді.

У зоні найбільшого ризику, за словами вчених, перебувають люди похилого віку, діти, люди з хронічними захворюваннями і ті, у кого немає кондиціонерів. Медики зазначають, що теплове виснаження часто починається з рясного потовиділення, втоми, появи прохолодної, блідої, вологої шкіри, прискореного та слабкого пульсу, м'язових судом, запаморочення, нудоти та головного болю.

Важливо пам'ятати, що тепловий удар ще більш небезпечний і може розвинутися протягом 15 хвилин в екстремальних умовах, першими симптомами часто є пульсуючий головний біль, сплутаність свідомості, невиразне мовлення, нудота, запаморочення та температура вище 39,4°C. У постраждалих також може з'явитися почервоніння, сухість або вологість шкіри, прискорений пульс і втрата свідомості.

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