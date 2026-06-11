В мире есть один вулкан, ежедневно выбрасывающий тысячи долларов: фонтанирует золотой пылью

Самый южный действующий вулкан в мире ежедневно извергает золотую пыль — ученые оценивают количество кристаллизованного золота в около 6000 долларов.

Когда речь заходит об Антарктиде, на ум приходят бескрайние белые просторы, огромные айсберги и холодные ветры. Однако ледяной континент также славится невероятными вулканами, скрывающимися на этом самом южном участке суши. Один из них, пожалуй, является наиболее невероятным — ежедневно извергает потоки кристаллизованного золота в окружающий ландшафт, пишет IFLScience.

Предыдущие исследования уже показали, что в Антарктиде скрывается удивительное количество вулканов. Фактически, лишь в Западной Антартиде и Земле Берда насчитывается более 138 подледниковых вулканов, большинство из которых находятся в спящем состоянии. Однако считается, что около восьми или девяти из этих вулканов активны.

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Любопытно, что эта относительная неактивность резко контрастирует с прошлым. В исследовании 2022 года ученые из Копенгагена обнаружили, что ледяные керны, взятые из Антарктиды, свидетельствуют о том, что континент был опустошен гигантскими вулканическими извержениями во время последнего ледникового периода.

По словам ученых, сегодня самым мощным вулканом в Антарктиде является гора Эребус, расположенная рядом с двумя другими вулканами на острове Росса. Высота вулкана составляет 3764 метра, что делает его вторым по величине вулканом на ледяном континенте.

Если заглянуть в кальдеру Эребуса, можно заметить светящееся пятно у его основания. Это кипящее лавовое озеро, которое с 1972 года способствует агрессивным и удивительно ценным извержениям вулкана Эребус. Наблюдения показывают, что ежедневно вулкан извергает клубы газа и пара, содержащие мельчайшие кристаллы металлического золота размером не более 20 микрометров.

Лишь за один день вулкан может выбросить около 80 граммов золота, стоимость которого оценивается учеными в 6000 долларов. По словам ученых, это золото рассеивается на обширной территории — следы частиц золота в окружающем воздухе были обнаружены учеными даже на расстоянии около 1000 километров.

Известно, что вулкан Эребус также является частью Тихоокеанского огненного кольца — цепи вулканов в форме подковы длиной более 40 000 километров. Это геологически нестабильный регион, расположенный в местах схождения нескольких тектонических плит, включая Евразийскую, Североамериканскую, Хуан-де-Фука, Кокосовую, Карибскую, Наска, Антарктическую, Индийскую, Австралийскую и Филиппинскую плиты.

По мере того, как плиты постоянно скользят, сталкиваются или погружаются друг в друга, они вызывают вулканические извержения и землетрясения на границах, где встречаются. Считается, что эти разломы ответственны примерно за 90% всех землетрясений на планете и являются пристанищем около 75% вулканов Земли.

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