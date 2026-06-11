У світі є один вулкан, який щодня викидає тисячі доларів: фонтанує золотим пилом

Найпівденніший діючий вулкан у світі щодня вивергає золотий пил — вчені оцінюють кількість кристалізованого золота в близько 6000 доларів.

Коли мова заходить про Антарктиду, на думку спадають безкраї білі простори, величезні айсберги і холодні вітри. Однак крижаний континент також славиться неймовірними вулканами, що ховаються на цій найпівденнішій ділянці суші. Один із них, мабуть, є найбільш неймовірним — щодня вивергає потоки кристалізованого золота в навколишній ландшафт, пише IFLScience.

Попередні дослідження вже показали, що в Антарктиді ховається дивовижна кількість вулканів. Фактично, лише в Західній Антартиді та Землі Берда налічується понад 138 підльодовикових вулканів, більшість з яких перебувають у сплячому стані. Однак вважається, що близько восьми або дев'яти з цих вулканів активні.

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Цікаво, що ця відносна неактивність різко контрастує з минулим. У дослідженні 2022 року вчені з Копенгагена виявили, що крижані керни, взяті з Антарктиди, свідчать про те, що континент був спустошений гігантськими вулканічними виверженнями під час останнього льодовикового періоду.

За словами вчених, сьогодні найпотужнішим вулканом в Антарктиді є гора Еребус, що розташована поруч із двома іншими вулканами на острові Росса. Висота вулкана становить 3764 метри, що робить його другим за величиною вулканом на крижаному континенті.

Якщо зазирнути в кальдеру Еребуса, можна помітити світну пляму біля його основи. Це кипляче лавове озеро, яке з 1972 року сприяє агресивним і напрочуд цінним виверженням вулкана Еребус. Спостереження показують, що щодня вулкан вивергає клуби газу і пари, які містять найдрібніші кристали металевого золота розміром не більше 20 мікрометрів.

Лише за один день вулкан може викинути близько 80 грамів золота, вартість якого вчені оцінюють у 6000 доларів. За словами вчених, це золото розсіюється на великій території — сліди частинок золота в навколишньому повітрі були виявлені вченими навіть на відстані близько 1000 кілометрів.

Відомо, що вулкан Еребус також є частиною Тихоокеанського вогняного кільця — ланцюга вулканів у формі підкови довжиною понад 40 000 кілометрів. Це геологічно нестабільний регіон, розташований у місцях сходження кількох тектонічних плит, зокрема Євразійської, Північноамериканської, Хуан-де-Фука, Кокосової, Карибської, Наска, Антарктичної, Індійської, Австралійської, Австралійської та Філіппінської плит.

У міру того, як плити постійно ковзають, стикаються або занурюються одна в одну, вони спричиняють вулканічні виверження і землетруси на кордонах, де зустрічаються. Вважається, що ці розломи відповідальні приблизно за 90% всіх землетрусів на планеті і є притулком близько 75% вулканів Землі.

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