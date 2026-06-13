Чому курячі яйця бувають білими та коричневими: відповідь може здивувати (фото)

Причина різного забарвлення курячих яєць безпосередньо пов’язана з динозаврами.

Одні люди віддають перевагу білим курячим яйцям, інші — коричневим. Існує навіть припущення, що останні корисніші для здоров’я. Виявляється, різний колір курячих яєць пов’язаний із походженням курей мільйони років тому, пише IFLScience.

Мінералізований зовнішній шар яєчної шкаралупи складається з карбонату кальцію, кристалізованого у вигляді кальциту, який має білий колір. Тому стандартним кольором курячих яєць є білий. Але вони можуть бути також коричневими і навіть блакитними.

Для коричневих яєць ключовим фактором є пігмент під назвою протопорфірин IX. Це той самий пігмент, який надає нашій крові червоного кольору.

Відео дня

Матка курки, або шкаралупна залоза, вбирає цей пігмент під час формування яйця, і кількість пігменту визначає, наскільки темним буде яйце. Якщо цього пігменту дуже мало, то, найімовірніше, яйце буде білим. Якщо пігменту трохи більше, то яйце може бути біло-коричневим. Водночас на колір яйця іноді впливають фактори навколишнього середовища та стрес у курки.

За словами вчених, гени курей визначають, чи буде додано цей пігмент під час формування яйця, і в якій кількості. Водночас білі кури частіше несуть білі яйця, а кури з темнішим оперенням — коричневі. Також є кури, які несуть блакитні яйця. Це кури породи Амераукана. Такий колір яєць формується завдяки пігменту ооціаніну.

Є кури, які несуть блакитні яйця. Це кури породи Амераукана Фото: IFLS

Вчені з Університету штату Мічиган (США) стверджують, що жодних відомих переваг для здоров’я від якихось конкретних кольорів яєць не існує. Хоча деякі люди вважають, що коричневі курячі яйця корисніші.

Варто зазначити, що причина різного забарвлення курячих яєць криється у походженні цих птахів. Нагадуємо, що всі птахи є справжніми живими динозаврами, які дожили до наших днів. У процесі еволюції птахи пережили масове вимирання 66 мільйонів років тому й адаптувалися до нових умов життя.

Кілька років тому вчені з'ясували, що яйця динозаврів були плямистими та мали різний колір. Деякі збережені екземпляри мають вік 150 мільйонів років.

Інші новини науки