200 років тому лелека зі стрілою у шиї назавжди змінила орнітологію: вважалося, що птахи літають на Місяць

У 1822 році в німецькому селі Клюц приземлився лелека зі стрілою в шиї; дослідники вважають, що цей випадок назавжди змінив орнітологію.

Навесні 1822 року неподалік від німецького села Клюц приземлився лелека, який привернув увагу місцевих жителів. Люди помітили, що у птаха з шиї стирчала 80-сантиметрова дерев'яна стріла, пише IFLScience.

Здавалося, птах не надто переймався стрілою, що стирчала з його шиї: стріла не сковувала його рухів, тоді як інші лелеки відчайдушно намагалися витягнути стрілу. Якийсь час люди приходили подивитися на пораненого птаха, але незабаром його застрелив землевласник Крістіан Людвіг Рейхсграф фон Ботмер.

Попри те, що ця історія виявилася трагічною для самої пташки, вона також стала досить успішною для орнітології в Європі. Зазначимо, що 200 років тому існувало безліч ідей щодо того, що відбувається з деякими перелітними птахами взимку. Деякі теорії припускали, що птахи мігрують у тепліші країни в холодні місяці, але інші були досить безглуздими. І все ж, до моменту, коли лелеку зі стрілою застрелили, всі ці припущення були лише гіпотезами, не підтвердженими вагомими доказами.

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Наприклад, шведський священик Олаус Магнус ще в 1555 році припускав, що ластівки впадають у зимову сплячку, ховаючись у мулі на дні озер і струмків. Цікаво, що це переконання зберігалося аж до 1800-х років.

Аристотель, хоча й визнавав міграцію деяких птахів, поділяв подібну думку щодо зимової сплячки ластівок, вважаючи, що вони, як і кані, знаходять нори в землі для зимівлі. Водночас він вважав, що деякі птахи взимку перетворюються на інших птахів — наприклад, горихвістки на малиновок, а садові славки на чорноголових славок — перш ніж знову перетворитися на малиновку навесні.

Чарльз Мортон правильно визначив міграцію птахів, але вважав, що вона набагато вертикальніша, ніж зазвичай. Він вважав, що "життєрадісність" птахів натякає на те, що у них є задум піднятися над атмосферою і полетіти в інший світ. Мортон також стверджував, що птахи, ймовірно, вирушають на якесь небесне тіло і залишаються там. Більше того, він навіть припускав, що це небесне тіло може бути Місяцем, оскільки він знаходиться найближче.

Цікаво, що Мортон навіть підрахував, скільки часу знадобиться птахам, щоб дістатися до Місяця. З огляду на передбачувану відстань на той момент, він вважав, що вони повинні рухатися зі швидкістю 200 кілометрів на годину, впадаючи в сплячку і харчуючись накопиченим жиром.

Ідея міграції закріпилася після того, як лелека зі стрілою в шиї приземлилася в німецькому селі. Люди досліджували та фіксували цих самих птахів в інших регіонах світу під час подорожей. Зазначимо, що птаха прозвали Пфайльсторхом, або "стрілецьким лелекою".

За словами професора ботаніки та природничої історії Ростокського університету Генріха Густава Флерке, примітною особливістю лелеки є стародавня стріла з широким залізним наконечником, яка вживлена під шкіру з правого боку шиї тварини і сильно виступає з тіла як зверху, так і знизу.

Вчені дослідили стрілу і дійшли висновку, що птах став першим живим доказом міграції лелек до Африки.

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