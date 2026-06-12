200 лет назад аист со стрелой в шее навсегда изменил орнитологию: считалось, птицы летают на Луну

В 1822 году в немецкой деревне Клюц приземлился аист со стрелой в шее, исследователи считают, что этот случай навсегда изменил орнитологию.

Весной 1822 года недалеко от немецкой деревни Клюц приземлился аист, который привлек внимание местных жителей. Люди заметили, что у птицы из шеи торчала 80-сантиметровая деревянняя стрела, пишет IFLScience.

Казалось, птица не слишком переживала о стреле, торчавшем из ее шеи: оружие не сковывало движения птицы, в то время как другие аисты отчаянно пытались вытащить стрелу. Какое-то время люди приходили посмотреть на раненую птицу, но вскоре ее застрелил землевладелец Кристиан Людвиг Рейхсграф фон Ботмер.

Несмотря на то, что история оказалась трагичной для самой птицы, она также была довольно успешной для орнитологии в Европе. Отметим, что 200 лет назад существовало множество идей, касающихся того, что происходит с некоторыми перелетными птицами зимой. Некоторые теории предполагали, что птицы мигрируют в более теплые страны в холодные месяцы, но другие были весьма бессмысленными. И все же, до момента, когда аист со стрелой был застрелен, все эти предположения были всего лишь гипотезами, не подтвержденные вескими доказательствами.

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Например, шведский священник Олаус Магнус еще в 1555 году предполагал, что ласточки впадают в зимнюю спячку, укрываясь в иле на дне озер и ручьев. Любопытно, что это убеждение сохранялось вплоть до 1800-х годов.

Аристотель, хотя и признавал миграцию некоторых птиц, разделял схожую идею о спячке ласточек, полагая, что они, как и коршуны, находят норы в земле для зимовки. В то же время, он считал, что некоторые птицы га зиму превращаются в других птиц — например, горихвостки в малиновок, а садовые славки в черноголовых славок – прежде чем снова превратиться в малиновку весной.

Чарльз Мортон правильно определил миграцию птиц, но считал, что она гораздо более вертикальна, чем обычно. Он считал, что "жизнерадостность" птиц намекает на то, что у них есть замысел подняться над атмосферой и улететь в другой мир. Мортон также утверждал, что птицы, вероятно, отправляются на какое-нибудь небесное тело и остаются там. Более того, он даже предполагал, что это небесное тело может быть Луной, поскольку она находится ближе всего.

Любопытно, что Мортон даже рассчитал, сколько времени потребуется птицам, чтобы добраться до Луны. Учитывая предполагаемое расстояние на тот момент, он считал, что они должны двигаться со скоростью 200 километров в час, впадая в спячку и питаясь накопленным жиром.

Идея миграции укоренилась после того, как аист со стрелой в шее приземлился в немецкой деревне. Люди исследовали и отмечали этих же птиц в других районах мира во время путешествий. Отметим, что птицу прозвали Пфайльсторхом, или "стрелковым аистом".

По словам профессора ботаники и естественной истории Ростокского университета Генриха Густава Флерке, примечательной особенностью аиста является древняя стрела с широким железным наконечником, которая вживлена под кожу с правой стороны шеи животного и сильно выступает из тела как сверху, так и снизу.

Ученые изучили стрелу и пришли к выводу, что птица стала первым живым доказательством миграции аистов в Африку .

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