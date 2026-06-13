Нульовий меридіан насправді розташований не там, де мав би: чому (фото)

Зараз нульовим меридіаном вважається Гринвіцький меридіан, що проходить через Гринвіцьку обсерваторію. Але насправді справжня лінія відліку географічної довготи пролягає трохи далі на схід.

Нульовий меридіан — це географічний меридіан, який використовується як точка відліку географічної довготи, і довгота в цій точці становить 0 градусів. Цей меридіан являє собою умовну лінію на поверхні Землі, яка з'єднує Південний і Північний полюс, а також розділяє нашу планету на західну і східну півкулі. Гринвіцький меридіан прийнятий як нульовий меридіан. У Гринвічській обсерваторії є спеціальна лінія, переступивши яку можна опинитися одночасно у двох півкулях Землі. Але насправді справжній нульовий меридіан знаходиться на 102 метри далі на схід, пише IFLScience.

Гринвіцький меридіан Фото: Wikipedia

До кінця XIX століття в різних країнах для відліку довготи використовувалися власні національні нульові меридіани, що пролягали, як правило, через центральні обсерваторії цих країн. Така система відліку ускладнювала навігацію і була визнана незручною. У цьому свою важливу роль відіграв розвиток геодезії. Тому в 1884 році вчені на Міжнародній меридіанній конференції в США рекомендували всім країнам як єдиний нульовий меридіан використовувати Гринвіцький меридіан у Великій Британії.

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Гринвіцький меридіан (пунктирна лінія) проходить через Гринвіцьку обсерваторію, але справжній нульовий меридіан (суцільна лінія) розташований на 102 метри далі на схід Фото: Google Maps

Але насправді справжній нульовий меридіан розташований на 102 метри далі на схід від Гринвіцького меридіана. Останній має координати 00°00'05,3" західної довготи. Якщо опинитися в Гринвіцькій обсерваторії, то GPS на смартфоні якраз покаже, що нульовий меридіан знаходиться далі, ніж знаменита металева лінія на Землі, створена більше для туристів, що позначає Гринвіцький меридіан.

Чому так сталося? Справа в тому, що завдяки супутникам вчені змогли точніше визначати довготу, а тому вдалося з’ясувати, що нульовий меридіан розташований не там, де мав би бути.

Нульовий меридіан спочатку був розрахований на основі точного часу проходження певних зірок на небі. Але в 2015 році вчені з'ясували, що цей астрономічний метод через неоднакову гравітацію у внутрішній частині планети та на поверхні дає неточні результати. На вимірювання, які були зроблені в Грінвічі, вплинули локальні зміни гравітації. Але на супутники на орбіті ці зміни не впливають, а тому вони показують більш точне розташування нульового меридіана за допомогою системи GPS.

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