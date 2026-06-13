Нулевой меридиан на самом деле находится не там, где должен: почему (фото)

Сейчас нулевым меридианом считается Гринвичский меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию. Но на самом деле настоящая линия отсчета географической долготы находится немного дальше на восток.

Нулевой меридиан — это географический меридиан, который используется как начало отсчета географической долготы, и долгота там составляет 0 градусов. Этот меридиан представляет собой условную линию на поверхности Земли, которая соединяет Южный и Северный полюс, а также разделяет нашу планету на западное и восточное полушарие. Гринвичский меридиан принят в качестве нулевого меридиана. В Гринвичской обсерватории есть специальная линия, перешагнув которую можно оказаться одновременно в двух полушариях Земли. Но на самом деле, настоящий нулевой меридиан находится на 102 метра дальше на восток, пишет IFLScience.

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Гринвичский меридиан Фото: Wikipedia

До конца XIX века в различных странах для отсчета долготы использовались собственные национальные нулевые меридианы, проходящие, как правило, через центральные обсерватории этих стран. Такая система отсчета затрудняла навигацию и была признана неудобной. В этом свою важную роль сыграло развитие геодезии. А потому в 1884 году ученые на Международной меридианной конференции в США рекомендовали всем странам в качестве единого нулевого меридиана использовать Гринвичский меридиан в Великобритании.

Гринвичский меридиан (пунктирная линия) проходит через Гринвичскую обсерваторию, но настоящий нулевой меридиан (сплошная линия) находится на 102 метра дальше на восток Фото: Google Maps

Но на самом деле настоящий нулевой меридиан находится на 102 метра дальше на восток от Гринвичского меридиана. Последний имеет координаты 00°00'05,3" западной долготы. Если оказаться в Гринвичской обсерватории, то GPS на смартфоне как раз покажет, что нулевой меридиан находится дальше, чем знаменитая металлическая линия на Земле, созданная больше для туристов, показывающая Гринвичский меридиан.

Почему так произошло? Все дело в том, что благодаря спутникам ученые смогли более точно определять долготу, а потому удалось выяснить, что нулевой меридиан находится не там, где должен быть.

Нулевой меридиан был изначально рассчитан точному времени прохождения определенных звезд в небе. Но в 2015 году ученые выяснили, что этот астрономический метод из-за неодинаковой гравитации во внутренней части планеты и на поверхности, дает неточные результаты. На измерения, которые были сделаны в Гринвиче, повлияли локальные изменения гравитации. Но на спутники на орбите не влияют эти изменения, а потому они показывают более точное размещение нулевого меридиана с помощью системы GPS.

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