Объекты, искривляющие пространство: Пентагон рассекретил новые документы об НЛО (видео)

Министерство войны США представило 72 новых документа, в которых указано о наблюдении необъяснимых объектов американскими военными и агентами ФБР.

Пентагон в пятницу, 12 июня, представил третью партию рассекреченных документов, связанных с наблюдениями НЛО или как их сейчас называют неопознанных аномальных явлений. Было рассекречено 72 документа и даже представлены видео, на которых видны странные светящиеся объекты. Сообщается, что некоторые из таких объектов, кажется, искажали пространство, пишет Daily Mail.

Новая партия рассекреченных документов об НЛО содержит несколько видеороликов, на которых видны необъяснимые объекты

Министерство войны США по поручению президента Дональда Трампа продолжает публикацию секретных документов, которые касаются наблюдений НЛО и возможной активности внеземных цивилизаций. Стоит отметить, что новые документы не предоставляют доказательств существования инопланетян и все же эксперты не могут объяснить наблюдаемые объекты, имеющие странную форму и поведение. Природа этих летающих объектов остается загадкой.

Відео дня

Министерство войны США по поручению президента Дональда Трампа продолжает публикацию секретных документов, которые касаются наблюдений НЛО и возможной активности внеземных цивилизаций Фото: скриншот

В одном из документов описано наблюдение военными США необычного объекта, зависшего над горой Шайенн в штате Колорадо. Сообщается, что объект имел форму картофелины с четкими краями и имел кремово-белый цвет. Свидетели заявили, что объект состоял из собранных вместе несимметричных панелей неправильной формы. Объект оставался неподвижным примерно две минуты, а затем внезапно исчез. Этот случай произошел в 2022 году.

В 2023 году сразу несколько агентов ФБР сообщили о неоднократном наблюдении ярко-оранжевых и красных шаров в небе. В некоторых случаях эти шары создавали дополнительные, меньшие по размеру шары. Эксперты говорят, что может быть какая-то неизвестная технология.

Природа этих летающих объектов остается загадкой Фото: скриншот

В том же году агенты ФБР наблюдали в неназванном месте в США странный прозрачный объект, висящий в ночном небе. Таинственный объект парил примерно в 6 метрах над землей и был настолько прозрачным, что сквозь него можно было увидеть звезды и окружающую местность. При этом свидетели сообщили, что, казалось, этот объект искажает или искривляет пространство. Этот светящийся шар не имел видимой четкой структуры и после недолгого пребывания в воздухе внезапно исчез без единого звука.

В 2025 году агенты ФБР на северо-востоке США наблюдали странную ярко-красную сферу возле лесистой местности. В документе сказано, что внутри красной сферы, в центре, находилось то, что свидетель описал как белое плазменное солнце размером примерно с баскетбольный мяч. При этом сфера меняла форму и яркость по мере движения. Затем появилась вторая сфера. Согласно документу, НЛО двигались бесшумно и плавно, казалось, синхронно, как будто они были соединены друг с другом. После этого оба объекта внезапно бесшумно исчезли.

Также был рассекречен отчет агентов ЦРУ, наблюдавших НЛО в 2008 году в Зимбабве, Африка. Агенты заметили в небе возле главного аэропорта страны странный дискообразный объект с вращающимися огнями. При этом объект выпускал лучи света.

На данный момент Пентагон опубликовал уже примерно 300 рассекреченных документов, связанных с НЛО и потенциальной внеземной активностью на Земле. Министерство войны США заявило, что публикации новых секретных документов будут продолжены в ближайшем будущем.

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