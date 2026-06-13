Об'єкти, що викривляють простір: Пентагон розсекретив нові документи про НЛО (відео)

Міністерство оборони США оприлюднило 72 нових документи, в яких йдеться про спостереження за незрозумілими об’єктами американськими військовими та агентами ФБР.

У п’ятницю, 12 червня, Пентагон оприлюднив третю партію розсекречених документів, пов’язаних зі спостереженнями НЛО або, як їх зараз називають, неідентифікованих аномальних явищ. Було розсекречено 72 документи і навіть представлено відео, на яких видно дивні світлові об'єкти. Повідомляється, що деякі з таких об'єктів, здається, спотворювали простір, пише Daily Mail.

Нова партія розсекречених документів про НЛО містить кілька відеороликів, на яких видно незрозумілі об"єкти

Міністерство оборони США за дорученням президента Дональда Трампа продовжує публікувати секретні документи, що стосуються спостережень за НЛО та можливої активності позаземних цивілізацій. Варто зазначити, що нові документи не надають доказів існування інопланетян, і все ж експерти не можуть пояснити спостережувані об'єкти, що мають дивну форму та поведінку. Природа цих літаючих об'єктів залишається загадкою.

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Міністерство оборони США за дорученням президента Дональда Трампа продовжує оприлюднювати секретні документи, що стосуються спостережень за НЛО та можливої активності позаземних цивілізацій Фото: скриншот

В одному з документів описано спостереження військовими США за незвичайним об’єктом, що завис над горою Шайєнн у штаті Колорадо. Повідомляється, що об’єкт мав форму картоплини з чіткими краями та кремово-білий колір. Свідки заявили, що об'єкт складався з зібраних разом несиметричних панелей неправильної форми. Об'єкт залишався нерухомим приблизно дві хвилини, а потім раптово зник. Цей випадок стався у 2022 році.

У 2023 році одразу кілька агентів ФБР повідомили про неодноразові спостереження яскраво-помаранчевих і червоних куль у небі. У деяких випадках ці кулі утворювали додаткові кулі, менші за розміром. Експерти кажуть, що це може бути якась невідома технологія.

Природа цих літаючих об"єктів залишається загадкою Фото: скриншот

Того ж року агенти ФБР спостерігали в неназваному місці у США дивний прозорий об’єкт, що завис у нічному небі. Таємничий об'єкт парив приблизно в 6 метрах над землею і був настільки прозорим, що крізь нього можна було побачити зірки та навколишню місцевість. При цьому свідки повідомили, що, здавалося, цей об'єкт спотворює або викривляє простір. Ця світна куля не мала видимої чіткої структури і після нетривалого перебування в повітрі раптово зникла без єдиного звуку.

У 2025 році агенти ФБР на північному сході США спостерігали дивну яскраво-червону сферу поблизу лісистої місцевості. У документі зазначено, що всередині червоної сфери, у центрі, знаходилося те, що свідок описав як біле плазмове сонце розміром приблизно з баскетбольний м'яч. При цьому сфера змінювала форму та яскравість у міру руху. Потім з'явилася друга сфера. Згідно з документом, НЛО рухалися безшумно і плавно, здавалося, синхронно, ніби вони були з'єднані один з одним. Після цього обидва об'єкти раптово безшумно зникли.

Також було розсекречено звіт агентів ЦРУ, які спостерігали НЛО у 2008 році в Зімбабве, Африка. Агенти помітили в небі біля головного аеропорту країни дивний дископодібний об'єкт з обертовими вогнями. При цьому об'єкт випускав промені світла.

Наразі Пентагон опублікував уже близько 300 розсекречених документів, пов’язаних із НЛО та можливою позаземною активністю на Землі. Міністерство оборони США заявило, що публікація нових секретних документів триватиме й надалі.

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