В недрах Земли найдена таинственная сеть: нитей в ней хватит, чтобы слетать до Солнца миллион раз

Исследователи обнаружили, что планета под нашими ногами вовсе не неподвижна — на самом деле она бурлит активностью, во многом обусловленной таинственным партнерством.

Земля под нашими ногами может казаться неподвижной, однако на самом деле она бурлит и пульсирует активностью. По словам ученых, эта активность во многом обусловлена партнерством между растениями и грибами, история которого насчитывает не менее 450 миллионов лет, пишет Science Alert.

Это партнерство проявляется в микробной сети — обширной системе грибковых нитей, находящихся во взаимном обмене с растительным миром, покрывающим Землю, транспортирующей питательные вещества из почвы и получающая взамен углерод, производимый в результате фотосинтеза растений. Эта сеть также невероятно обширна и жизненно важна — по сути, от этого симбиоза зависит около 70% всех видов растений.

Відео дня

В новом исследовании ученые впервые составили карту этой скрытой инфраструктуры, обнаружив подземную сеть нитей арбускулярных микоризных грибов (АМ), которая простирается примерно на 110 квадриллионов километров через почвы Земли. Для сравнения, этого достаточно, чтобы преодолеть расстояние в 150 миллионов километров от Земли до Солнца почти миллиард раз.

По словам соавтора исследования, эволюционного эколога Джастина Стюарта из Амстердамского университета, в одной чайной ложке почвы может находиться до 10 метров микоризной сети. Известно, что грибные сети состоят из подземных нитей, называемых гифами, которые проходят под поверхностью земли в лесах и других растительных сообществах. Более того, они также часто играют решающую роль в процветании этих сообществ: транспортируют питательные вещества, а также воду в обмен на углерод от растений.

Кадр карты, демонстрирующий плотность сети AM-радиостанций Фото: University Amsterdam

Это делает "древесную сеть" неотъемлемой частью углеродного цикла нашей планеты, но трудно оценить масштабы ее роли, если мы не знаем, насколько велика эта сеть. В новой работе Стюарт с коллегами пытались разгадать эту тайну.

Команда собрала данные из 322 исследований, включающих более 16 000 образцов почвы из 9 различных глобальных биомов. Исследования также содержали более 4000 измерений плотности гиф АМ-грибов, что позволило исследователям выявить закономерности в условиях, при которых эти сети с большей вероятностью обнаруживаются. Далее ученые использовали машинное обучение для прогнозирования плотности невидимых сетей АМ-грибов по всему миру, а также роботизированную визуализацию для измерения толщины более 300 000 живых грибных нитей. Это позволило преобразовать длину сети в биомассу.

Результаты анализа оказались невероятными: ученым впервые в истории удалось оценить глобальную плотность гиф АМ-грибов, предсказав 110 квадриллионов километров гиф в верхних 15 сантиметрах земной коры. Данные указывают, что эта сеть весит около 300 миллионов тон — для сравнения, это в 4-6 раз больше общей массы биомассы человека; служит путем для перемещения примерно 4 миллиардов тонн эквивалента углекислого газа из растений в подземные экосистемы каждый год; около 40% всей мировой биомассы АМ-грибов сосредоточено в тропических лесах, лугах, прериях, степях и болотах.

Другие новости науки