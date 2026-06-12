4% населения Земли погибнут: рекордная жара может повторить катастрофу 1877 года

Исследователи опасаются, что рекордный Эль-Ниньо, ожидающийся в этом году, может повторить катастрофическое событие, унесшее жизни 50 миллионов человек.

Эль-Ниньо — естественное климатическое явление, возникающее, когда более теплые, чем обычно, воды в Тихом океане изменяют погоду по всему миру минимум на несколько месяцев. На этой неделе ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявили, что океанические условия сегодня настолько теплые, что Эль-Ниньо, вероятно, уже активный и сохранится до следующего года, пишет Daily Mail.

По словам ученых, условия Эль-Ниньо уже наблюдаются в Тихом океане, и, вероятно, усилятся в зимний период 2026-2027 годов в Северном полушарии. Исследователи также опасаются, что уже к концу года естественное климатическое явление в Тихом океане превратится в "Годзиллу" — простыми словами, станет чрезвычайно сильным.

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Климатологи считают, что нынешнее Эль-Ниньо, вероятно, станет одним из самых сильных с 1950 года. Также существуют опасения, что оно может сравниться с событием 1877 года, которое вызвало сильные засухи и неурожаи по всему миру, что привело к более чем 50 миллионам смертей по всему земному шару.

Большинство историков климата считают, что событие 1877 года изменило мировую историю, а некоторые считают его одной из первых "по-настоящему глобальных климатических катастроф". В то время повышение температуры поверхности Тихого океана всего на 1,2°C вызвало разрушительные последствия на нескольких континентах.

По словам ученых, часть Африки, Юго-Восточной Азии и Австралии пострадала от сильной засухи и лесных пожаров. В то же время в Индии прекратились обычные муссонные дожди, а Северный Китай пережил разрушительные засухи, приведшие к неурожаям. В Бразилии пересохли реки, и сельское хозяйство рухнуло. Кроме того, эксперты зафиксировали вспышки малярии, чумы, дизентерии, оспы и холеры среди и без того ослабленного населения.

В результате нехватка продовольствия и вспышки болезней унесли жизни до 4% населения планеты. Для сравнения, это эквивалентно гибели как минимум 250 миллионов человек, если бы Эль-Ниньо вызвал это сегодня.

Отметим, согласно прогнозам исследователей, в этом году на мир обрушится невероятная жара, которая особенно будет ощутима в США и Европе. Более того, климатологи зафиксировали, что первая тепловая волна уже обрушилась на Соединенные Штаты Америки — в результате местных жителей призвали сократить время пребывания на солнце.

Как вести себя в жару?

Чтобы защититься от чрезмерной жары, ученые советуют пить больше воды, сократить время пребывания под палящим солнцем, использовать кондиционер и обращаться за медицинской помощью, в случае появления первых симптомов теплового удара. Эксперты также отмечают, что в зоне риска находятся пожилые люди, дети и люди с хроническими заболеваниями.

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