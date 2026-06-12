4% населення Землі загине: рекордна спека може повторити катастрофу 1877 року

Дослідники побоюються, що рекордне явище Ель-Ніньйо, яке очікується цього року, може повторити катастрофічну подію, що забрала життя 50 мільйонів людей.

Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище, яке виникає, коли тепліші, ніж зазвичай, води в Тихому океані змінюють погоду в усьому світі щонайменше на кілька місяців. Цього тижня вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) заявили, що океанічні умови сьогодні настільки теплі, що Ель-Ніньйо, ймовірно, вже активний і збережеться до наступного року, пише Daily Mail.

За словами вчених, умови Ель-Ніньйо вже спостерігаються в Тихому океані і, ймовірно, посиляться взимку 2026–2027 років у Північній півкулі. Дослідники також побоюються, що вже до кінця року природне кліматичне явище в Тихому океані перетвориться на "Годзіллу" — простими словами, стане надзвичайно сильним.

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Кліматологи вважають, що нинішнє Ель-Ніньйо, ймовірно, стане одним із найсильніших з 1950 року. Також існують побоювання, що воно може зрівнятися з подією 1877 року, яка спричинила сильні посухи та неврожаї по всьому світу, що призвело до понад 50 мільйонів смертей на всій земній кулі.

Більшість істориків клімату вважають, що подія 1877 року змінила світову історію, а деякі вважають її однією з перших "справді глобальних кліматичних катастроф". У той час підвищення температури поверхні Тихого океану всього на 1,2 °C спричинило руйнівні наслідки на кількох континентах.

За словами вчених, частина Африки, Південно-Східної Азії та Австралії постраждала від сильної посухи та лісових пожеж. Водночас в Індії припинилися звичні мусонні дощі, а Північний Китай пережив руйнівні посухи, що призвели до неврожаїв. У Бразилії пересохли річки, і сільське господарство занепало. Крім того, експерти зафіксували спалахи малярії, чуми, дизентерії, віспи та холери серед і без того ослабленого населення.

У результаті нестача продовольства та спалахи хвороб забрали життя до 4% населення планети. Для порівняння: це еквівалентно загибелі щонайменше 250 мільйонів людей, якби Ель-Ніньйо спричинив це сьогодні.

Зазначимо, що, згідно з прогнозами дослідників, цього року на світ обрушиться неймовірна спека, яка особливо дасться взнаки у США та Європі. Більше того, кліматологи зафіксували, що перша теплова хвиля вже обрушилася на Сполучені Штати Америки — внаслідок чого місцевих жителів закликали скоротити час перебування на сонці.

Як поводитися в спеку?

Щоб захиститися від надмірної спеки, вчені радять пити більше води, скоротити час перебування під палючим сонцем, користуватися кондиціонером та звертатися за медичною допомогою у разі появи перших симптомів теплового удару. Експерти також зазначають, що в зоні ризику перебувають люди похилого віку, діти та люди з хронічними захворюваннями.

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