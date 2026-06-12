Геологи искали золото, но нашли нечто гораздо более редкое: это лишь второй случай в истории (фото)

Исследователи надеялись обнаружить месторождение золота в австралийской пустыне, однако наткнулись на сокровища несколько иного рода.

Удивительное открытие было сделано в рамках исследования в пустыне Западной Австралии, где геологи, искавшие месторождения драгоценного металла, обнаружили нечто гораздо более редкое. То, что начиналось с обычного исследования, приняло странный оборот: команда обнаружила необычную круглую аномалию, скрытую под ландшафтом Восточных золотоносных месторождений региона, пишет Science Alert.

Дальнейшие исследования показали свидетельства древней катастрофы, достаточно мощной, чтобы расплавить горные породы, деформировать кристаллы и выбросить золотосодержащие обломки высоко в воздух. Авторы считают, что это событие, вероятно, связано с падением богатого железом метеорита незадолго до того, как его засыпали осадки раннего мелового периода, оставивший шрам, почти полностью стертый временем.

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Отметим, что метеоритные кратеры на Земле и так являются редкостью, но этот, временно названный ударной структурой Ора-Банда, оказался еще более особенным. По словам руководителя исследования, геолога Райзы Кинтеро из Университета Пуэрто-Рико, структура Ора-Банда — вторая подтвержденная ударная структура, которая, как известно, образовалась полностью в архейских зеленокаменных породах — одних из самых древних горных образований на планете.

Некоторые из конусов в районе Ора Банда разбивают Фото: Meteoritics & Planetary Science

Считается, что метеориты неоднократно играли каталитическую роль в истории планеты. Считается, что метеориты неоднократно играли каталитическую роль в истории Земли. Известное событие, о котором многие знают — удар Чиксулуба, в результате которого вымерли динозавры и большинство жизни на планете. Впрочем, это далеко не единственное метеоритное влияние в истории Земли.

Предыдущие исследования предполагают, что на ранних этапах истории Солнечной системы внутренние планеты подвергались периоду интенсивной метеоритной бомбардировки. Более того, именно эти события, вероятно, доставили на Землю важные компоненты, такие как вода и молекулы, которые позже объединились, образовав жизнь. Удары метеоритов, возможно, также повлияли на формирование нашего новорожденного мира.

Впрочем, от этой бурной эпохи осталось мало свидетельств. Эрозия, тектоническая активность и другие геологические процессы стирают многие шрамы, оставленные ударами. Ущелье Ора-Банда позволяет увидеть, насколько трудно распознать эти шрамы.

Некоторые брекчии Ора Банда Фото: Meteoritics & Planetary Science

Несмотря на то, что геологически ущелье моложе окружающих древних пород, кратер почти полностью утратил свои очевидные поверхностные признаки. Исследователи идентифицировали его только с помощью гравиметрических исследований, буровых кернов и микроскопических признаков ударных повреждений, скрытых в породах.

В ходе раскопок ученые также обнаружили брекчии — породы, похожие на фруктовый пудинг, со множеством кусков породы, склеенных более мелкими зернами. Брекчии могут образовываться несколькими различными способами, но они особенно распространены в местах ударов и часто содержат крошечные сгустки стекла.

Анализ показал, что в стекле содержалось значительно больше никеля, кобальта, иридия, платины, палладия и родия, чем в окружающих породах. Эти элементы известны как сидерофилы — металлические элементы, которые легко растворяются в железе. Они относительно редки в земной коре, но гораздо более распространены в метеоритах, особенно в метеоритах, богатых железом.

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