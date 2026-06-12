Геологи шукали золото, але знайшли щось набагато рідкісніше: це лише другий випадок в історії (фото)

Дослідники сподівалися знайти родовище золота в австралійській пустелі, проте натрапили на скарби дещо іншого роду.

Дивовижне відкриття було зроблено в рамках дослідження в пустелі Західної Австралії, де геологи, які шукали родовища дорогоцінного металу, виявили щось набагато рідкісніше. Те, що починалося як звичайне дослідження, набуло дивного повороту: команда виявила незвичайну круглу аномалію, приховану під ландшафтом Східних золотоносних родовищ регіону, пише Science Alert.

Подальші дослідження виявили сліди давньої катастрофи, достатньо потужної, щоб розплавити гірські породи, деформувати кристали та викинути уламки, що містять золото, високо в повітря. Автори вважають, що ця подія, ймовірно, пов'язана з падінням багатих на залізо метеоритів незадовго до того, як їх засипали осади раннього крейдяного періоду, що залишили шрам, майже повністю стертий часом.

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Зазначимо, що метеоритні кратери на Землі й так є рідкістю, але цей, який тимчасово отримав назву ударної структури Ора-Банда, виявився ще більш особливим. За словами керівника дослідження, геолога Раїзи Кінтеро з Університету Пуерто-Рико, структура Ора-Банда — друга підтверджена ударна структура, яка, як відомо, утворилася повністю в архейських зеленокам'яних породах — одних із найдавніших гірських утворень на планеті.

Деякі з конусів у районі Ора Банда розбивають Фото: Meteoritics & Planetary Science

Вважається, що метеорити неодноразово відігравали каталітичну роль в історії планети. Вважається, що метеорити неодноразово відігравали каталітичну роль в історії Землі. Відома подія, про яку багато хто знає — удар Чіксулуба, в результаті якого вимерли динозаври та більшість живих істот на планеті. Втім, це далеко не єдиний метеоритний вплив в історії Землі.

Попередні дослідження припускають, що на ранніх етапах історії Сонячної системи внутрішні планети зазнавали періоду інтенсивного метеоритного бомбардування. Більше того, саме ці події, ймовірно, доставили на Землю важливі компоненти, такі як вода та молекули, які згодом об’єдналися, утворивши життя. Удари метеоритів, можливо, також вплинули на формування нашого новонародженого світу.

Втім, від цієї бурхливої епохи залишилося небагато свідчень. Ерозія, тектонічна активність та інші геологічні процеси стирають багато шрамів, залишених ударами. Ущелина Ора-Банда дозволяє побачити, наскільки важко розпізнати ці шрами.

Деякі брекчії Ора Банда Фото: Meteoritics & Planetary Science

Незважаючи на те, що геологічно ущелина молодша за навколишні стародавні породи, кратер майже повністю втратив свої очевидні поверхневі ознаки. Дослідники ідентифікували його лише за допомогою гравіметричних досліджень, бурових кернів та мікроскопічних ознак ударних пошкоджень, прихованих у породах.

Під час розкопок вчені також виявили брекчії — породи, схожі на фруктовий пудинг, з безліччю шматків породи, склеєних дрібнішими зернами. Брекчії можуть утворюватися кількома різними способами, але вони особливо поширені в місцях ударів і часто містять крихітні згустки скла.

Аналіз показав, що у склі містилося значно більше нікелю, кобальту, іридію, платини, паладію та родію, ніж у навколишніх породах. Ці елементи відомі як сидерофіли — металеві елементи, які легко розчиняються в залізі. Вони відносно рідкісні в земній корі, але набагато поширеніші в метеоритах, особливо в метеоритах, багатих на залізо.

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