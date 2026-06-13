Почему куриные яйца бывают белыми и коричневыми: ответ может удивить (фото)

Причина разного цвета куриных яиц напрямую связана с динозаврами.

Одни люди предпочитают белые куриные яйца, другие – коричневые. Существует даже предположение, что последние полезнее для здоровья. Оказывается, разный цвет куриных яиц связан с происхождением кур миллионы лет назад, пишет IFLScience.

Минерализованный внешний слой яичной скорлупы состоит из карбоната кальция, кристаллизованного в кальцит, который имеет белый цвет. Поэтому стандартным цветом куриных яиц является белый. Но они могут быть также коричневыми и даже голубыми.

Для коричневых яиц ключевым фактором является пигмент под названием протопорфирин IX. Этот тот же пигмент, который делает нашу кровь красной.

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Матка курицы, или скорлуповая железа, впитывает этот пигмент во время формирования яйца, и количество пигмента определяет, насколько темным получится яйцо. Если этого пигмента очень мало, то скорее всего яйцо будет белым. Если пигмента немного больше, то яйцо может быть бело-коричневым. В то же время на цвет яйца иногда влияют факторы окружающей среды и стресс у курицы.

По словам ученых, гены кур определяют, будет ли добавлен этот пигмент во время формирования яйца или нет и в каком количестве. В то же время, белые куры чаще несут белые яйца, а куры с более темным оперением – коричневые. Также есть куры, которые несут голубые яйца. Это куры породы Амераукана. Такой цвет яиц формируется благодаря пигменту ооцианину.

Есть куры, которые несут голубые яйца. Это куры породы Амераукана Фото: IFLS

Ученые из Университета штата Мичиган (США) говорят, что никаких известных преимуществ для здоровья от какого-либо конкретного цвета яиц не существует. Хотя некоторые люди считают, что коричневые куриные яйца полезнее.

Стоит отметить, что причина разного цвета куриных яиц кроется в происхождении этих птиц. Напоминаем, что все птицы являются настоящими живыми динозаврами, которые дожили до наших дней. В ходе эволюции птицы пережили массовое вымирание 66 миллионов лет назад и адаптировались к новым условиям жизни.

Несколько лет назад ученые выяснили, что яйца динозавров были пятнистыми и имели разный цвет. Некоторое сохранившиеся экземпляры имеют возраст 150 миллионов лет.

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