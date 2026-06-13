Загадка эволюции, которой 500 миллионов лет, решена: помогли необычные окаменелости

Ученые смогли раскрыть один из секретов истории эволюции жизни на Земле, связанный с Кембрийским взрывом.

Кембрийский взрыв – это один из самых важных периодов в истории эволюции жизни на нашей планете. Примерно 540 миллионов лет на Земле появилось огромное биоразнообразие. То есть на планете стали жить и эволюционировать многочисленные новые виды животных, которых ранее не было. Кембрийский взрыв фактически ознаменовал начало истории большей части живых организмов, живущих ныне на Земле. Но долгое время оставалась загадкой, где же в этом контексте находится одна ключевая группа живых организмов. Это мшанки — крошечные беспозвоночные, живущие колониями, прикрепленными к скалам и рифам в виде сотообразных структур. Теперь ученые решили эту загадку. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

Відео дня

До сих пор мшанки были "белой вороной" в истории эволюции жизни на Земле. Считалось, что они в отличие от других групп животных начали свой эволюционный путь примерно через 50 миллионов лет после Кембрийского взрыва. Теперь же ученые после исследования обнаруженных в Китае окаменелостей выяснили, что мшанки существовали во время Кембрийского взрыва.

По словам ученых, они обнаружили 38 окаменелостей, который являются особенными, ведь они очень хорошо сохранились. К удивлению ученых даже через 540 миллионов лет сохранились внутренние мягкие ткани этих беспозвоночных. Авторы исследования смогли детально изучить анатомию этих животных и подтвердить, что их эволюция началась во время Кембрийского взрыва, а не позже.

С помощью детальной микроскопической съемки исследователи идентифицировали два вида мшанок: ранее известный Protomelission gatehousei и недавно описанный Dayingomelission hexaclitia. Оба вида принадлежат к группе Stenolaemata, одному из трех основных классов ныне живущих мшанок.

Ученые говорят, что 540 миллионов лет назад оба вида уже были хорошо развитыми организмами, что позволяет предположить, что история мшанок началась даже раньше Кембрийского взрыва.

Современные колонии мшанок могут достигать нескольких сантиметров в размере, состоять из множества микроскопических особей, и они, как правило, предпочитают теплые тропические воды. Сейчас известно около 6000 различных ныне живущих видов.

Новое открытие указывает на то, что еще многое предстоит узнать о том, как эти и другие животные быстро диверсифицировались и расселились по нашей планете более 500 миллионов лет назад.

Другие новости науки