Прибулець із Місяця пережив три зіткнення з іншими світами, перш ніж потрапив на Землю

Учені змогли розкрити секрет унікального місячного метеорита. Частина цього каменю виникла 3,5 мільярда років тому.

Надзвичайно рідкісний місячний метеорит, виявлений на Землі, допоміг відтворити багатомільярдну історію катастроф на Місяці. Унікальний склад метеорита дає змогу краще зрозуміти процеси, які сформували не тільки Місяць і Землю, а й саму Сонячну систему. Дослідження опубліковано в журналі Geology, пише Popular Science.

Вчені вивчили метеорит NWA 12593, який прибув з Місяця, і був виявлений у західноафриканській країні Малі. Цей космічний камінь визнаний особливо унікальним екземпляром. NWA 12593 — це один із лише 53 відомих місячних брекчій, тобто метеоритів, створених унаслідок злиття безлічі фрагментів Місяця під час окремих ударних подій мільярди років тому. Вчені кажуть, що брекчії являють собою гірську породу, що складається з різних каменів, але зцементованих разом.

Відео дня

Автори дослідження використовували радіометричне датування і хімічний аналіз NWA 12593 і виявили свідчення трьох великих зіткнень Місяця з іншими космічними об'єктами, як-от астероїди або протопланетні в далекому минулому.

Найбільш раннє зіткнення з Місяцем сталося близько 3,5 мільярдів років тому. Саме тоді на Землі вперше з'явилося життя. Це зіткнення було досить потужним, щоб перетворити поверхню Місяця на розплавлену породу, схожу на вулканічну лаву.

Найбільш раннє зіткнення з Місяцем відбулося близько 3,5 мільярдів років тому Фото: ScienceAlert

Друга ударна подія призвела до формування самої місячної брекчії. Після потужного удару астероїда різні місячні породи зіткнулися одна з одною, створивши різноманітність мінералів. У підсумку місячний метеорит під дією високих температур сплавився разом і вийшов камінь, що складається з різних гірських порід.

Третя ударна подія пояснює, як метеорит потрапив з Місяця на Землю. У якийсь момент у відносно недавньому минулому з Місяцем зіткнувся великий астероїд, унаслідок чого від супутника Землі відколовся шматок і полетів у бік нашої планети.

Частина історії метеорита збігається з бурхливою главою в геологічній історії Землі. Ударна подія, що сталася 3,5 мільярда років тому на Місяці, відбулася приблизно в той самий час, коли наша планета також зазнавала масштабних ударів космічних каменів. Це був особливо хаотичний час в історії Сонячної системи, коли планети все ще продовжували формування на тлі майже безперервних зіткнень.

Вчені кажуть, що подальше вивчення метеорита NWA 12593 може допомогти дізнатися більше про історію Місяця, Землі та Сонячної системи.

Інші новини науки