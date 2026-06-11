Пришелец с Луны пережил три столкновения с другими мирами, прежде чем попал на Землю

Ученые смогли раскрыть секрет уникального лунного метеорита. Часть этого камня возникла 3,5 миллиарда лет назад.

Чрезвычайно редкий лунный метеорит, обнаруженный на Земле, помог воссоздать многомиллиардную историю катастроф на Луне. Уникальный состав метеорита позволяет лучше понять процессы, которые сформировали не только Луну и Землю, но и саму Солнечную систему. Исследование опубликовано в журнале Geology, пишет Popular Science.

Ученые изучили метеорит NWA 12593, который прибыл с Луны, и был обнаружен западноафриканской стране Мали. Этот космический камень признан особенно уникальным экземпляром. NWA 12593 — это один из всего 53 известных лунных брекчий, то есть метеоритов, созданных в результате слияния множества фрагментов Луны во время отдельных ударных событий миллиарды лет назад. Ученые говорят, что брекчии представляют собой горную породу, состоящую из разных камней, но сцементированных вместе.

Відео дня

Авторы исследования использовали радиометрическое датирование и химический анализ NWA 12593 и обнаружили свидетельства трех крупных столкновений Луны с другими космическими объектами, такими как астероиды или протопланетные в далеком прошлом.

Самое раннее столкновение с Луной произошло около 3,5 миллиардов лет назад. Именно тогда на Земле впервые появилась жизнь. Это столкновение было достаточно мощным, чтобы превратить поверхность Луны в расплавленную породу, похожую на вулканическую лаву.

Самое раннее столкновение с Луной произошло около 3,5 миллиардов лет назад Фото: ScienceAlert

Второе ударное событие привело к формированию самой лунной брекчии. После мощного удара астероида разные лунные породы столкнулись друг с другом, создав разнообразие минералов. В итоге лунный метеорит под действием высоких температур сплавился вместе и получился камень, состоящий из разных горных пород.

Третье ударное событие объясняет, как метеорит попал с Луны на Земле. В какой-то момент в относительно недавнем прошлом с Луной столкнулся крупный астероид, в результате чего от спутника Земли откололся кусок и улетел в сторону нашей планеты.

Часть истории метеорита совпадает с бурной главой в геологической истории Земли. Ударное событие, произошедшее 3,5 миллиарда лет на Луне, состоялось примерно в то же время, когда наша планета также подвергалась масштабным ударам космических камней. Это было особенно хаотичное время в истории Солнечной системе, когда планеты все еще продолжали формирование на фоне почти непрерывных столкновений.

Ученые говорят, что дальнейшее изучение метеорита NWA 12593 может помочь узнать больше об истории Луны, Земли и Солнечной системы.

Другие новости науки