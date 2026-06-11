Аварийная посадка: робот-трансформер оказался на Луне и сделал исторический снимок (фото)

Лунный робот проработал 100 минут и передал ученым на Землю фотографии перевернутого посадочного модуля на поверхности Луны.

Японский посадочный модуль SLIM совершил аварийную посадку на Луну в январе 2024 года и именно робот-трансформер LEV-2 сообщил ученым о том, что случилось. В течение 100 минут робот в автономном режиме перемещался по поверхности Луны сделал фотографию перевернутого посадочного модуля SLIM и пережал ценные научные данные на Землю. Теперь японские ученые в новой статье, опубликованной в журнале Science Robotics, описали некоторые детали этой миссии и объяснили, какую роль такие роботы могут сыграть в будущих миссиях на Луну, пишет Live Science.

Робот LEV-2, способный менять свою форму в зависимости от рельефа местности, был доставлен на Луну с помощью посадочного модуля SLIM 19 января 2024 года. Япония тогда вошла в историю, как пятая страна посадившая свой аппарат на поверхность Луны.

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Робот LEV-2 способен менять свою форму в зависимости от рельефа местности. На фото показаны две формы робота, когда он находился на Земле Фото: JAXA

Но оказалось, что SLIM во время посадки приземлился "вверх ногами" и у него возникли проблемы с генерацией электроэнергии из-за неправильной, ориентации солнечных панелей. Пока SLIM работал на резервной энергии своих батарей, он выпустил робота LEV-2, который перемещался по поверхности Луны в течение 100 минут и сделал историческую фотографию модуля SLIM, а затем передал ее на Землю. Данные LEV-2 позволили ученым устранить неполадки в работе SLIM.

Робот LEV-2 сделал историческую фотографию посадочного модуля SLIM Фото: JAXA

Изначально миссия модуля должна была продолжаться в течение двух земных недель, но к удивлению ученых, SLIM получил достаточно солнечной энергии, чтобы пережить сразу три очень холодные ночи на Луне. Каждая такая ночь продолжается примерно 14 земных дней. В итоге модуль передавал данные с Луны в феврале, марте и апреле и его миссия была признана законченной только в августе.

Авторы статьи говорят, что LEV-2 в течение короткого периода времени перемещался по Луне, делал изображения поверхности и проводил автономное исследование соседнего мира. Также он предоставил критически важные данные о результатах посадки.

LEV-2 также продемонстрировал технологии, которые будут иметь решающее значение для будущих миссий на Луну и Марс, говорят ученые. Это касается возможности изменения формы робота для того, чтобы подстроится к практически любым формам рельефа.

По словам ученых, такие роботы позволят обеспечить более эффективные исследовательские миссии на Луне, Марсе и других планетах, ведь они могут попасть туда, где не смогут оказаться крупные космические аппараты.

И все же исследователи отметили, что, хотя LEV-2 достиг поставленных целей, данная технология нуждается в улучшении.

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