Астронавт, едва не утонувший в космосе, выбран в экипаж новой лунной миссии "Артемида-3" (фото)

Экипаж из четырех астронавтов отправится в рамках лунной программы “Артемида” не на Луну, а на околоземную орбиту. Там они проведут подготовку к высадке на Луну.

Прошло всего два месяца с тех пор, как успешно завершилась миссия NASA "Артемида-2". В апреле 2026 года четверо астронавтов совершили 10-дневное путешествие вокруг Луны и вернулись обратно. Теперь же NASA представило экипаж следующей лунной миссии "Артемида-3" и рассказало о деталях этого полета, который является подготовкой к высадке астронавтов на Луну в 2028 году в рамках миссии "Артемида-4", пишет Space.

9 июня в Космическом центре NASA имени Джонсона был представлен экипаж миссии "Артемида-3", которые должны в середине или в конце 2027 года отправится на околоземную орбиту для тестирования процедур стыковки с посадочными лунными модулями и проверки их систем. В состав экипажа "Артемида-3" вошли Андре Дуглас, Фрэнк Рубио, Рэнди Бресник из NASA и Лука Пармитано из Европейского космического агентства. Стоит отметить, что Пармитано в 2013 году во время выхода в открытый космос чуть не утонул из-за утечки воды из системы охлаждения скафандра. Часть воды попала в систему подачи воздуха. Но все же астронавт смог успешно вернуться на борт Международной космической станции.

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Астронавты миссии "Артемида-3": Рэнди Бресник, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Андре Дуглас Фото: NASA

Во время миссии "Артемида-3" астронавты отправятся на околоземную орбиту на корабле "Орион", где проведут стыковку как минимум с одним из двух посадочных лунных модулей, построенных компаниями SpaceX и Blue Origin.

Blue Origin отправит на орбиту посадочный модуль Blue Moon Mark 2, который будет ждать пока к нему приблизиться корабль "Орион". После стыковки астронавты проведут примерно 2 дня внутри Blue Moon Mark 2 и проверят его системы жизнеобеспечения. Пока что NASA больше надежд возлагает на этот посадочный модуль, ведь его разработка идет быстрее, чем у SpaceX.

Посадочный модуль Blue Moon Фото: Blue Origin/NASA

Но все же план будущей миссии NASA предусматривает, что на околоземную орбиту также будет выведен посадочный модуль Starship от SpaceX. После того, как экипаж "Артемида-3" проведет тестирование технологий первого модуля они проведут стыковку с Starship примерно на один день. Стоит отметить, что экипаж не будет переходить на этот модуль, ведь в нем не будет кабины для экипажа.

Посадочный модуль Starship Фото: SpaceX

Еще одна цель миссии "Артемида-3" состоит в том, что астронавты проверят новые лунные скафандры, созданные компанией Axiom Space, в реальных условиях космоса.

После отделения от Starship корабль "Орион" вернется на Землю.

Миссия "Артемида-3" является важнейшим этапом в лунной программе NASA, ведь после нее в 2028 году стартует миссия "Артемида-4", когда астронавты впервые с 1972 года ступят на поверхность Луны.

Одной из главных проблем миссии "Артемида-3" остается готовность лунных посадочных модулей SpaceX и Blue Origin к запуску в 2027 году. Пока идет их разработка, но в NASA заявили, что обе компании добились значительного прогресса. Даже если будет готов только один лунный модуль, то именно его тестирование будет проведено на околоземной орбите.

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