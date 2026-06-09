Защита от опасной солнечной бури: предлагается распылить химикаты в магнитное поле Земли

Ученые предлагают распылять химические вещества в магнитное поле Земли, чтобы снизить вдвое интенсивность геомагнитных бурь.

Когда мощные солнечные бури приближаются к Земле, то они сталкиваются с магнитным полем нашей планеты, которое отклоняет основную часть опасных заряженных частиц, вылетевших из Солнца. Теперь ученые из Бостонского университета предложили метод усиления естественной защиты Земли от солнечных бурь. Исследование показало, что проект StormWall в случае его реализации может вдвое снизить интенсивность мощной геомагнитной бури. Этот проект сможет защитить уязвимые спутники, глобальные сети связи, системы GPS и электросети от потенциально катастрофических сбоев, пишет Space.

Когда на Солнце возникают особенно сильные вспышки и корональные выбросы массы магнитное поле Земли может быть пробито в результате магнитного пересоединения. Когда магнитные поля, переносимые солнечным ветром, идеально совпадают с магнитным полем Земли, они временно соединяются. Это позволяет огромному количеству солнечной энергии и заряженных солнечных части поступать в околоземное космическое пространство и вызывать геомагнитные бури, которые могут негативно сказаться на работе наших технологий.

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Проект StormWall призван значительно снизить интенсивность геомагнитной бури. Для этого ученые предлагают отправить на геосинхронную орбиту вокруг Земли 6 космических аппаратов. В каждом из них предлагается разместить химические вещества, такие как барий, литий, натрий или кальций в твердом или жидком состоянии. В нужно время эти аппараты могут выпустить химикаты в газообразном состоянии, чтобы те создали дополнительное усиление магнитного поля Земли.

Когда на Солнце возникают особенно сильные вспышки и корональные выбросы массы магнитное поле Земли может быть пробито Фото: NASA

По словам ученых, если будет обнаружена опасная солнечная буря, приближающаяся к Земле, то диспетчеры миссии отдадут команду выпустить химикаты в космос. Солнечный свет быстро ионизирует частицы выброшенного вещества и превратит их в облако электрически заряженной плазмы. Именно она сможет служить надежной защитой от опасной солнечной бури. Исследование показало, что этот щит может замедлить магнитное пересоединение и отклонить намного больше солнечных частиц от Земли.

Моделирование сильной геомагнитной бури показало, что, хотя StormWall не сможет полностью устранить геомагнитную бурю, он может снизить ее интенсивность более чем на 50%.

Магнитные бури на Земле возникают из-за активности Солнца, связанной с выбросом энергии, излучения и плазмы в космос. Наиболее сильные магнитные бури могут вывести из строя спутники на орбите, а также привести к критическим сбоям в работе связи, GPS и электросетей на Земле.

Ученые не могут заранее предсказать появление солнечной бури, а потому подобные проекты по защите Земли от вредного влияния Солнца актуальны как никогда, учитывая нашу зависимость от современных технологий.

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