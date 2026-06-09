Самые старые в мире тапочки для душа обнаружены возле вала Адриана: им 1900 лет (фото)

Ученые считают, что древние римляне первыми начали носить обувь, похожую на современные клоги, в банях, чтобы защитить ноги от горячего пола и лучше передвигаться по скользким поверхностям.

Археологи обнаружили около 5000 пар обуви, похожей на современные клоги, в бывшем древнеримском военном лагере возле вала Адриана на севере Англии. Вполне возможно, что некоторая часть этой является самым старым в мире образцом тапочек для душа, пишет Live Science.

Римские банные клоги, как их назвали археологи, состоят из массивной деревянной подошвы и кожаной накладки. Ученые считают, что такую обувь римляне носили, чтобы защитить ноги от горячего пола, и чтобы лучше передвигаться по скользким поверхностям.

Римские банные клоги, как их назвали археологи, состоят из массивной деревянной подошвы и кожаной накладки Фото: Live Science

Римские бани были местами общественных собраний. Люди переходили из холодной комнаты в теплую, потом в горячую, а затем обратно в первую комнату для погружения в холодную ванну. Для подогрева теплых и горячих банных комнат использовались специальные печи, расположенные под полом. Хотя они нагревали комнаты и воду в ваннах, тепло делало пол невероятно горячим на ощупь.

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Бани римских солдат в лагере Виндоланда Фото: Wikipedia

Поскольку римские тапочки для душа изготавливались из недолговечных материалов, обнаружить их очень сложно. Но археологи считают, что они обнаружили самые старые в мире тапочки для душа в бывшем древнеримском военном лагере Виндоланда возле вала Адриана. Там было обнаружено около 5000 пар разнообразной обуви, среди которых хорошо сохранились около 50 пар римских банных сандалий, изготовленных в период между 140 и 180 годами нашей эры.

Римский военный лагерь Виндоланда был построен для отражения набегов пиктов примерно в 85 году нашей эры и там находились римские войска почти до конца IV века н. э.

Вал Адриана – это оборонительное укрепление римской провинции Британия, длиной 117 километров. Вал был построен в 120-х годах н.э. при императоре Адриане для защиты от набегов пиктов с севера. Вал Адриана пересекает Англию у границы с Шотландией от Ирландского моря до Северного моря.

Вал Адриана Фото: Wikipedia

Римская обувь для бани имеет деревянную платформу высотой от 2,5 до 5 сантиметров и кожаную накладку для фиксации ноги. Некоторые из этих тапочек для душа украшены геометрическими узорами или изображениями пальцев ног, вырезанными на подошве.

Вал Адриана – это оборонительное укрепление римской провинции Британия, длиной 117 километров Фото: Wikipedia

В то же время ученые спорят о том, является ли обувь, найденная в военном римском лагере возле вала Адриана самым древним образцом банных тапочек в мире. Археологи обнаружили гораздо более древние сандалии в Египте, датируемые 3300 годом до н.э, а также сандалии этрусков в Италии, созданные в VI веке до нашей эры. Но некоторые ученые считают, что они не предназначались для банных процедур.

Археологи сейчас продолжают исследование римской банной обуви, чтобы выяснить, использовались ли они только для бани, или же их надевали и в качестве галош для защиты другой обуви от грязи. Дело в том, что через несколько столетий после ухода римлян из Европы средневековые люди использовали похожую обувь как своего рода галоши для защиты от грязи, воды и снега.

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