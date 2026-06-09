Археологи обнаружили в поле 77 безголовых скелетов: что произошло там 7000 лет назад (фото)
Останки неолитических людей указывает на умелое отделение черепов во время неизвестного ритуала.
Во время раскопок неолитического поселения недалеко от города Врабле, Словакия, археологи обнаружили 77 безголовых скелетов. Возникли вопросы: было ли это место ужасной резни 7000 лет назад или людей принесли в жертву? Новое исследование ученых из Кильского университета, Германия, указывает на умелое отделение черепов во время неизвестного ритуала, а не на насильственное обезглавливание врагом, пишет Popular Science.
Крупное неолитическое поселение возле города Врабле представляет собой более 300 остатков домов. В этом поселении жили представители культуры линейно-ленточной керамики.
- Она возникла около 5500 года до н.э. и просуществовала примерно до 4500 года до н.э. Археологи считают ее одной из самых ранних земледельческих культур Европы, которая прошла путь от образа жизни охотников-собирателей к более оседлым земледельческим общинам. Культура линейно-ленточной керамики является первой неолитической культурой в Западной и Центральной Европе. Это также наиболее распространенная неолитическая культура в Центральной Европе в период между 5500 годами до н.э. и 4500 годами до н.э. Данная неолитическая культура получила название по характерному рисунку на керамической посуде.
Данное поселение существовало несколько столетий, примерно с 5250 по 4950 год до н.э. Изначально археологи обнаружили нескоро отдельно лежащих скелетов людей из неолита. Но в ходе дальнейших раскопок были обнаружены останки 78 людей у входа в поселение. Только у одного скелета, принадлежавшего ребенку, череп был на месте, у остальных скелетов черепа были отрезаны. Первоначальные данные показывают, что между смертью людей и погребением прошло немного времени.
Первоначальное исследование показывает, что здесь не было насильственного обезглавливания, а скорее есть признаки умелого отделения черепов от скелетов в результате неизвестного ритуала.
Смысл этой практики удаления черепов является предметом дискуссий. Одна из версий заключается в том, что головы умерших могли храниться отдельно от тел. Подобная практика встречается у других культур, но никогда такого не видели у культуры линейно-ленточной керамики.
Ученые считают, что это могла сложная погребальная практика, имеющая какой-то особенный смысл для людей из неолита. Но понять ту практику пока сложно.
Сейчас ученые сортируют найденные кости, чтобы определить возраст людей на момент смерти и их пол, а также подробно анализируют следы разрезов. Дополнительные изотопные и ДНК-анализы должны также пролить свет на происхождение, рацион питания и родственные связи неолитических людей, похороненных в этом поселении.
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