Два космических телескопа NASA падают на Землю: один должны спасти, на другой нет денег

Телескопы Swift и Хаббл постепенно падают вниз из-за снижения своей орбиты. NASA уже летом собирается вернуть первый телескоп на место, но неизвестно хватит ли денег на продление жизни второй обсерватории.

Телескоп Хаббл находится на орбите уже 36 лет, в то время как телескоп Swift – 22 года. Существует высокая вероятность, что вторая обсерватория рухнет вниз уже летом 2026 года. Для того, чтобы это не произошло NASA отправляет спасательную миссию. Если получится снизить эксплуатационные расходы телескопа Хаббл, то NASA, возможно продлит и жизнь телескопа Хаббл, который должен упасть на Землю в 2029 году, пишет Gizmodo.

В настоящее время NASA готовится продлить срок службы космического телескопа Swift, который уже 22 года изучает самые мощные взрывы в космосе – гамма-всплески. Орбита обсерватории постепенно снижается, и чтобы он не рухнул вниз в конце июня к нему будет отправлен космический аппарат LINK, который должен вернуть телескоп на нормальную орбиту.

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NASA рассматривает аналогичную миссию по перемещению телескопа Хаббл на более высокую орбиту, но если удастся снизить эксплуатационные расходы обсерватории. В NASA говорят, что нужно понять насколько будет оправдано продление жизни обсерватории, которая уже 36 лет изучает космос. С момента запуска Хаббл изменил наше понимание Вселенной. Например, он точно измерил расстояние до звезд и галактик, что позволило ученым определить скорость расширения Вселенной.

Телескоп Хаббл находится на орбите уже 36 лет Фото: NASA

Однако поддержание работоспособности Хаббла обходится дорого. В 2025 году космическое агентство США потратило на телескоп более 98 миллионов долларов. Поэтому идет дискуссия о том, стоит ли продлевать жизнь обсерватории или пустить деньги на другие проекты.

Изначально телескопа находился на высоте почти 600 км, но сейчас его орбита снизилась до 525 км, и обсерватория продолжает падать. Расчеты ученых показывают, что телескоп Хаббл рухнет на Землю к 2033 году и должен сгореть в атмосфере, хотя некоторые обломки могут достичь поверхности нашей планеты. Другие расчеты показывают, что Хаббл может упасть вниз уже в 2029 году.

В период с 1993 по 2009 год астронавты NASA несколько раз ремонтировали, модернизировали телескоп Хаббл и поднимали его выше. В 2022 году NASA совместно с компанией SpaceX объявили о проведении исследования возможности подъема телескопа Хаббл на его первоначальную орбиту. Но этот проект пока не получил продолжения.

Если NASA решит спасти Хаббл, то телескоп продолжит предоставлять потрясающие изображения космоса и данные в течение многих лет. Но для этого NASA нужно сократить расходы на его эксплуатацию.

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