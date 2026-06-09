Два космічні телескопи NASA падають на Землю: один мають врятувати, на інший немає грошей

Телескопи Swift і Габбл поступово падають вниз через зниження своєї орбіти. NASA вже влітку збирається повернути перший телескоп на місце, але невідомо, чи вистачить грошей на продовження життя другої обсерваторії.

Телескоп Хаббл перебуває на орбіті вже 36 років, тоді як телескоп Swift — 22 роки. Існує висока ймовірність, що друга обсерваторія завалиться вниз уже влітку 2026 року. Для того, щоб цього не сталося NASA відправляє рятувальну місію. Якщо вдасться знизити експлуатаційні витрати телескопа Габбл, то NASA, можливо, подовжить і життя телескопа Габбл, який має впасти на Землю 2029 року, пише Gizmodo.

Наразі NASA готується продовжити термін служби космічного телескопа Swift, який вже 22 роки вивчає найпотужніші вибухи в космосі — гамма-сплески. Орбіта обсерваторії поступово знижується, і щоб він не звалився вниз, наприкінці червня до нього буде відправлено космічний апарат LINK, який має повернути телескоп на нормальну орбіту.

Відео дня

NASA розглядає аналогічну місію з переміщення телескопа Хаббл на вищу орбіту, але якщо вдасться знизити експлуатаційні витрати обсерваторії. У NASA кажуть, що потрібно зрозуміти наскільки буде виправданим продовження життя обсерваторії, яка вже 36 років вивчає космос. З моменту запуску Хаббл змінив наше розуміння Всесвіту. Наприклад, він точно виміряв відстань до зірок і галактик, що дало змогу вченим визначити швидкість розширення Всесвіту.

Телескоп Габбл перебуває на орбіті вже 36 років Фото: NASA

Однак підтримання працездатності Габбла обходиться дорого. У 2025 році космічне агентство США витратило на телескоп понад 98 мільйонів доларів. Тому точиться дискусія про те, чи варто продовжувати життя обсерваторії, чи пустити гроші на інші проєкти.

Спочатку телескоп перебував на висоті майже 600 км, але зараз його орбіта знизилася до 525 км, і обсерваторія продовжує падати. Розрахунки вчених показують, що телескоп Габбл впаде на Землю до 2033 року і має згоріти в атмосфері, хоча деякі уламки можуть досягти поверхні нашої планети. Інші розрахунки показують, що Хаббл може впасти вниз уже 2029 року.

У період із 1993 до 2009 року астронавти NASA кілька разів ремонтували, модернізували телескоп Габбл і піднімали його вище. У 2022 році NASA спільно з компанією SpaceX оголосили про проведення дослідження можливості підйому телескопа Габбл на його первісну орбіту. Але цей проєкт поки не отримав продовження.

Якщо NASA вирішить врятувати Хаббл, то телескоп продовжить надавати приголомшливі зображення космосу і дані протягом багатьох років. Але для цього NASA потрібно скоротити витрати на його експлуатацію.

Інші новини науки